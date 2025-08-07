葛來儀︰台灣與美國兩黨 都有長遠友誼

葛來儀（資料照）

2025/08/07 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕前美國務院資深顧問惠頓四日撰文指出，台灣政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲事務專家葛來儀昨日表示，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼；但她也認同，台灣政府尚未找到與川普第二任期行政團隊應對的策略，且台灣無論做什麼，都無法改變川普專注於與中國達成協議的事實。

應對川普團隊 台灣尚未找到策略

惠頓以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，直指台灣的政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠。

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惠頓認為，賴清德總統應該像前總統蔡英文一樣，在連任後嘗試與川普通話。葛來儀透過社群媒體Ｘ指出，二○一七年四月，一名記者詢問川普是否會再次接聽蔡英文的電話？當時川普回答，必須先與習近平確認；因此賴清德從中汲取教訓，了解風險、做出正確選擇，透過發賀電、派出立法院長率領的代表團出席就職典禮。

針對惠頓稱，「多數分析人士認為，賴清德在對美政策上聽從副總統蕭美琴的意見」，且蕭與民進黨是「左派」，支持民主黨籍的歐巴馬與拜登，忽視共和黨。葛來儀則認為，賴清德的對美政策完全是他自己的；蕭美琴擔任台灣駐華府代表時，與共和黨國會議員的接觸時間，和與惠頓所說的「人權產業複合體」接觸的時間一樣多，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼。

至於對等關稅，葛來儀指出，台積電承諾的一六五〇億美元投資是美國史上最大的外國直接投資，正在強化美國的半導體生態系，台灣也即將與阿拉斯加達成一項六○○萬噸液化天然氣交易，她認為，台灣沒有受到公平對待。

最後，葛來儀認為，台灣政府尚未找到與川普第二任期行政團隊應對的策略，但台灣無論做什麼，都無法改變川普專注於與中國達成協議的事實，她希望台灣的利益不會在過程中受損。

與華府公關公司合作 行之有年

另外，惠頓指出，我國駐美代表處自五月起，以每月六萬美元費用僱用親近川普的遊說公司巴拉德合作伙伴公司以加強雙邊關係。外交部對此表示，駐美代表處與華府公關公司合作，協助推動對美工作，相關合作基於專業評估與實務需要，協助多元拓展美國各界對台美關係的理解與支持，此作法歷經各屆政府，行之有年。

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