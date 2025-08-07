反駁惠頓 顧立雄︰維護區域安全 台美關係堅若磐石

國防部長顧立雄昨出席軍人節敬軍記者會受訪表示，維護區域和平穩定，台美有非常高度的共識。（記者張嘉明攝）

2025/08/07 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕前美國國務院顧問惠頓撰文指稱台灣與川普「漸行漸遠」，國防部長顧立雄昨受訪時反駁，此說法並不公允，評論亦不盡完全、周延，如美方攻擊型無人機Altius-600M迅速交運、相關特別預算規劃，以及台美之間的訓練交流，在在都顯示，雙方對於維護區域安全和平穩定，有非常高度的共識，也符合雙方核心利益。

顧立雄昨出席行政院軍人節敬軍記者會後受訪。他說，維持印太區域和平穩定、台海現況，是大家共同戮力追求的目標，美國也希望台灣強化自我防衛的決心；於此同時，台灣也將與區域友盟國家加強軍事交流及訓練合作，顯示出台美關係還是「堅若磐石」。

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媒體提問如何看待惠頓評論？他說，像這樣的評論都不盡完全、周延，不足以反映台美之間，特別是在國防議題上的深度合作，以及台美之間核心利益所展現出來應有的相關作為。事實上可以看到整個印太地區相關行動，遏止中國軍事擴張的意圖是非常明顯的，這也反映出台灣應儘速強化自我防衛能力的急迫性。

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