李大維︰台灣有利美國 價值無可取代

前國安會秘書長李大維表示，台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，川普不會輕易浪費台灣這張牌，他只是在殺價。（《Yahoo齊有此理》提供）

2025/08/07 05:30

川普不會輕易浪費台灣這張牌 「他只是在殺價」

〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判持續磋商，我方爭取廿％「暫時性稅率」再調降。曾任駐美代表的前國安會秘書長李大維昨分析，美國總統川普是交易性格的企業家，對美國有利、獲利最高他就做，但台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，不要一天到晚擔心被犧牲，川普不會輕易浪費台灣這張牌，「台灣有籌碼，川普也心裡有數，他只是在殺價」。

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李大維接受網路節目專訪指出，川普就是交易性格的企業家，可以討價還價，「你願意多投資、他也願意降價，就是很直接的交易」，這在近代總統從沒看過。川普是非典型、非建制派的，川普把國家當成生意，對美國有利他就願意做，獲利最高他就選誰。

台灣有籌碼 不用擔心會被犧牲

不過，李大維認為，不要低估川普的智慧，台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，包含台積電等高科技公司在全球產業鏈的重要地位，以及位處的第一島鏈關鍵位置，都是無可取代的事實，川普沒那麼笨，也不會輕易浪費這張牌，因此台灣不要一天到晚擔心被犧牲掉，「台灣有籌碼，川普也心裡有數，他只是在殺價」，只是過去沒有總統會親自做這件事。

李大維表示，無論如何，要給台灣談判團隊支持、掌聲，背後一定有很多艱辛、屈辱、無法言說的故事，如果國內一天到晚質疑、指責，也沒辦法幫助對等關稅的發展；全體國人應該去想，如何幫國家爭取最高利益，更直白地說，「換你們去談，會談到更好的嗎？」

談判須遵守保密原則 並非黑箱

對於在野黨質疑台美關稅談判基於保密協議無法說明，李大維說，絕大部分貿易談判，在未達階段目標前都要遵守保密原則，現階段照賴總統的說法，談判還在進行，當然必須遵守保密原則，「不能講黑箱」。過去美國參議院也曾有類似質疑，美國的做法就是請參議院外委會主席加入代表團，跟著一起去談。

李大維表示，美國兩黨一致的原則，就是任何的國家政策辯論、爭鬥，都在國境邊停止，隨團議員也不會在國外就對媒體發言，回國才會有所評論，這是民主精神的顯現，期待台灣也能做到，內部可以討論、辯論、爭論，出了國對外只有一個態度。

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