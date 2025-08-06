課前宣講反罷免 后里長青學苑職員被解職

「解顏行動」在議員張家銨（右一）協助下，在烏日掛起首面罷免顏寬恒看板。（記者陳建志攝）

2025/08/06 05:30

〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕台中市將在八月二十三日舉行中二、中三及中八選區的罷免投票，民進黨議會黨團跟中三拒瓔罷團昨召開記者會，指控中三罷區后里長青學苑張姓課前解說員，竟在課堂上，公然宣傳大罷免要投不同意及核三延役要投同意票，痛批市長盧秀燕及后里區公所違反行政中立。

后里區公所表示，基於政府機關及其委辦單位應恪守行政中立，不得藉由公部門資源進行任何罷免或反罷免相關宣傳，公所已立即函文后里體育會，解除該張姓工作人員的職務。

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民進黨議會黨團總召王立任、副總召張芬郁與議員謝志忠、周永鴻、黃守達、李天生、陳雅惠、張玉嬿都表示，長青學苑接受政府補助竟然行政不中立，有民眾陳情，指后里長青學苑的張姓課前解說員在課堂宣傳反罷免及支持核三延役，已違反長青學苑實施計畫中，嚴格禁止有關各政黨或宗教等活動與行為的規定，要盧秀燕講清楚。

罷免顏寬恒 烏日掛上首面看板

此外，罷免立委顏寬恒「解顏行動」罷團昨天在議員張家銨協助下，在烏日掛上首面罷免看板，「解顏行動」發言人林宣宏表示，這面看板是克服地方勢力與市府的壓力才設置完成，象徵公民在罷免行動中不退縮的決心。

民進黨中市議會黨團批后里長青學苑行政不中立。（記者蘇金鳳攝）

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