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    首頁　>　政治

    「為荒謬預算背書」 罷團籲罷林思銘

    宣傳罷免國民黨立委林思銘，民進黨昨晚舉辦罷免說明會北埔場，請來立委林月琴助講。（記者廖雪茹攝）

    宣傳罷免國民黨立委林思銘，民進黨昨晚舉辦罷免說明會北埔場，請來立委林月琴助講。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕第二波罷免投票將於廿三日登場，新竹縣第二選區國民黨立委林思銘連辦十多場說明會，十六日黃金週末和廿二日投票前夜還安排大型造勢活動，力爭鄉親反罷免。推動罷免的公民團體「撕除惡銘」團隊志工則積極上街宣傳，民進黨立委范雲和新竹縣黨部也規劃了數場說明會助攻，昨北埔場還找來立委林月琴助講。

    綠委助攻 籲不同意核三延役

    范雲與民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方陸續安排罷免說明會，昨晚北埔場與會鄉親手持「八二三新竹要光明」布條，高喊大家全力以赴，扭轉竹縣的艱困局勢！林月琴用客家話表示，林思銘在擔任國民黨立院黨團書記長期間，對於黨團提出的各種爭議法案與荒謬預算提案全數簽名背書，完全未盡到把關責任，除了刪減影響國家安全的預算，凍結竹科預算，更砍除客委會經費；此外，她也呼籲鄉親不同意核三延役。

    今晚竹北民進黨部 吳崢助講

    范雲說，六日晚上六點卅分竹北場在新竹縣黨部，將邀民進黨發言人吳崢助講；十九日下午四點卅分竹東場中山社區活動中心，也找來立委沈伯洋助講。

    林思銘反罷 連辦10多場說明會

    林思銘表示，這不是一場單純的投票，而是對政治操作的反擊，懇請鄉親守住這一席，讓他繼續在立法院為新竹縣發聲、爭取建設與福祉。他批評民進黨不願承認能源政策錯誤、繼續拖垮國家競爭力，為了能源穩定，呼籲大家支持核三延役。

    林思銘團隊表示，反惡罷問政說明會從八月一日就深入各里，昨晚也在竹北市的福龍宮和東興里舉辦；另有兩場下午五點的大型造勢，分別是十六日在新竹縣政府前廣場，廿二日在竹東戲曲公園。

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