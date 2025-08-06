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    涉詐領助理費 桃園市綠議員游吾和父女收押

    桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報詐領助理費，被桃園地院裁定收押禁見。（資料照）

    桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報詐領助理費，被桃園地院裁定收押禁見。（資料照）

    2025/08/06 05:30

    〔記者余瑞仁、鄭淑婷／桃園報導〕桃園檢調偵辦民進黨桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報議員助理費案，檢方前天指揮調查人員搜索游的住家、辦公室等處所，通知游及其女兒與另六名被告、三名證人到案，檢察官昨凌晨複訊後，認為游吾和父女涉犯公務員利用職務詐取財物等罪嫌疑重大，有串證、滅證及逃亡之虞，向桃院聲請羈押禁見獲准。

    桃院法官昨天上午召開羈押庭。庭訊中，游吾和父女坦承有浮報、虛報助理費情事，款項均為議員業務使用，否認貪污；法官認為，兩人涉案情節重大，有相關被告未到案，且有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，難以其他強制處分手段替代羈押，裁定他們收押禁見。

    出身大園區的游吾和曾任鄉民代表，連任三屆市議員，近年桃園航空城重大建設，他積極為居民爭取權益，也曾帶隊北上陳情，傳出涉入詐領助理費被羈押，讓鄉親大為訝異。

    檢調掌握，游吾和與女兒涉嫌自二○一四年十二月至今年三月間，長期虛報及浮報議員助理費，取得不正利益，詐領金額恐達數百萬元，案經肅貪組檢察官黃榮加指揮桃市調查處歷經半年追查蒐證，向桃院聲請搜索票後，到游的住處、辦公室等三處搜索，同時通知父女倆與相關被告、證人到案，調查官訊後，前晚陸續移送桃檢。

    檢察官昨天凌晨複訊後，認為游姓父女涉犯公務員利用職務詐取財物等罪嫌疑重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，向桃院聲押獲准；另六名被告分以三至十萬元不等金額交保候傳；其餘人請回。

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