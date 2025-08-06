比亞迪代理商宴席》 廖炯志：未違反規範 許智傑：憂統戰婉拒接觸

中國電動車龍頭比亞迪傳出七月廿八日晚間透過代理商太古汽車夜宴立院人士，出席者包含立法院總務處長廖炯志與立法院長韓國瑜辦公室、副院長江啟臣辦公室幕僚。（歐新社）

2025/08/06 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪傳出七月廿八日晚間透過代理商太古汽車夜宴立院人士，出席者包含立法院總務處長廖炯志與立法院長韓國瑜辦公室、副院長江啟臣辦公室幕僚。因廖炯志具公務員身分，遭質疑違反「公務員廉政倫理規範」，他受訪表示，當天的餐敘是朋友臨時的邀約，餐敘的對象都沒有業務往來，並沒有違反規範。

週刊報導，以比亞迪為首的中國電動車低價傾銷全球，歐美各國著眼國安及市場，都祭出高關稅防堵，迫使比亞迪以「泰國製造」方式，企圖以「第三地」生產全車登台，被我經濟部卡關，但持續接觸朝野立委，代理比亞迪的太古集團找上監督行政機關的立法院進行遊說，為鬆綁法規鋪路，而在七二六大罷免投票後的第二天，透過關係代邀廖炯志及立法院正副院長韓國瑜辦公室、江啟臣辦公室人員餐敘。

請繼續往下閱讀...

由於廖炯志任立法院總務處長，依據法務部「公務員廉政倫理規範」，公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬，若未報備恐違法。廖炯志回應，當時已經是下班後的時間，再者該餐敘為朋友邀約，餐敘現場並沒有業務往來的人，未違反規定。

韓國瑜昨被媒體堵訪時並未正面回應，僅向大家問好；江啟臣辦公室則回應，經了解此為辦公室助理下班後，媒體朋友臨時邀約的單純餐敘，事前不清楚有誰參加，請外界不要過度連結，也要求助理下班後仍須注意自身言行。

週刊另提到廠商接觸對象包括立院交通委員會召委、民進黨立委許智傑。許昨受訪證實，太古集團曾透過其他人接觸過他，表達想代理在泰國製造的比亞迪電動車到台灣，但他評估若讓大量中國電動車進入台灣市場，恐產生統戰效果，當下已婉拒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法