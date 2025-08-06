比亞迪代理商宴席》單純聚會？ 綠委：騙三歲小孩

中國電動車龍頭比亞迪傳出七月廿八日晚間透過代理商太古汽車夜宴立院人士，出席者包含立法院總務處長廖炯志與立法院長韓國瑜辦公室、副院長江啟臣辦公室幕僚。（美聯社）

2025/08/06 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立法院朝野立委，七月廿八日更夜宴立院高層，包括正、副院長韓國瑜、江啟臣的辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志等。對於廖稱單純聚會，立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評：「騙三歲小孩啊！這不就是在搞關係，達到鬆綁法令的目的？」

「當然是覺得非常的遺憾！」吳思瑤表示，當台灣正在淹大水，災區還在搶救重建時，立院高層，包括正、副院長的幕僚和中國企業在享用米其林大餐，而不是投入救災。其次，比亞迪是中國電動車龍頭大廠，而國內的政策方向是窮盡一切努力反傾銷、全力防堵洗產地，打破不公平的貿易，這也攸關現在台美關稅的談判進程。此時這場餐敘，不就是在搞關係、搞關說，藉此達到開後門、鬆綁法令的目的？

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吳思瑤說，看到媒體報導廖炯志指稱這是很單純的聚會，事前他也不知道有誰，「這是騙三歲小孩啊！」就時間點、接觸對象，看起來一點都不單純，涉及了公務人員的倫理規範，更觸及「遊說法」規定，韓院長、江副院長不要再躲，要出來說清楚，不要讓立法院成為關說院、違法院。

台美關稅談判時刻 恐增洗產地風險

民進黨立委蔡易餘表示，對於整個電動車產業的輸入，台灣現行法令有一定程度的限制，尤其是針對中國。現在正值台美關稅談判的關鍵時刻，台灣會否變成中國洗產地的地點？疑慮會否擴大？不應在最後談判階段增添不必要的風險。

「很明顯的，這個行徑太過於大膽。」民進黨立委莊瑞雄說，該怎麼遊說，法律規定清清楚楚，而且是大喇喇的鎖定國會正、副龍頭這麼指標性的人物，找他們的幕僚在下班後吃飯、喝酒、聊天，要來闖關，無視於法律的禁止規定，否觸及美國禁止洗產地的疑慮，令人擔心，立院正、副院長必須解釋清楚。

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