圓滿交接「新雷虎可以飛得更高更遠」

空軍昨於岡山基地舉辦舉辦雷虎小組傳承交接典禮，由謝蕓梃少校（左）與吳浚匯少校共同擔任說明官。（記者陳逸寬攝）

2025/08/06 05:30

〔記者蘇福男、劉宇捷／高雄報導〕空軍司令部昨在岡山基地熱鬧舉辦雷虎小組傳承交接典禮，由我國最新研發的AJT「勇鷹號」高教機接替服役逾四十年的AT-3自強號教練機，雷虎小組並展示勇鷹號性能，博得滿堂彩。

飛訓部部隊換訓組長劉世鈞上校是最後一任雷虎AT-3領隊，昨天圓滿達成交接任務，心中深感不捨、驕傲與感謝；他表示，相信未來新雷虎可以飛得更高更遠。飛訓部資深教官謝蕓梃少校是飛行AT-3型機的資深飛行員，昨也現身會場擔任活動司儀暨說明官，高挑亮麗的外型搭配飛行衣，成為場上嬌點。

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謝蕓梃少校亮麗外型吸睛

AT-3自強號高教機已服役逾四十年，過去卅餘年也是雷虎小組的專屬坐騎，空軍籌獲六十六架由我國最新研發的勇鷹高教機，預計明年全數接收完畢，擔負起戰鬥組、部訓組飛行訓練，繼續培育新一代飛官生力軍，並有十五架安裝噴煙裝置的新機，繼續執行雷虎小組特技飛行任務。

因中南部連續豪大雨，交接典禮順延至昨天舉行，典禮由空軍司令鄭榮豐上將主持，由AT-3和勇鷹分別以三機編隊及五機大雁隊形通過觀禮台，並施放代表國旗的三色彩煙，象徵AT-3執行完最後的雷虎任務；勇鷹雷虎七號機隨即升空進行四點滾、高G轉彎等單機性能展示，展現人機一體的飛行特技及線傳飛控的優越性能。

鄭榮豐向歷代雷虎小組獻上最深的敬意，頒授AJT型機雷虎小組臂章給飛行教官，並呈獻AT-3型機雷虎頭盔，象徵雷虎小組傳承交接、承先啟後。

空軍昨於岡山基地舉辦舉辦雷虎小組傳承交接典禮，由最新研發的「勇鷹號」高教機（圖右）接替服役逾四十年的AT-3自強號教練機（圖左）。（記者陳逸寬攝）

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