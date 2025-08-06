我向美採購Altius-600M無人機 首批一年即交運

國防部長顧立雄昨接見製造商美國Anduril公司創辦人拉奇，互贈紀念品。（國防部提供）

2025/08/06 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕我國陸軍向美採購的首批Altius-600M攻擊型無人機系統四日交運陸軍，國防部長顧立雄昨接見製造商美國Anduril公司創辦人拉奇（Palmer Luckey），並互贈紀念品，感謝美方工作團隊與國防部同仁的努力，快速將首批新裝備遞交國軍，進一步強化國軍防衛與打擊能力。

美國官方去年六月十八日公告，核准台灣請求購買七二○套彈簧刀三○○，以及至多二九一套Altius-600M自殺型無人機，顧立雄昨與陸軍常務次長楊基榮中將、陸軍參謀長陳建義中將，接見拉奇一行。顧說，這項專案從去年啟動，今年就快速獲得首批交裝，讓國軍獲得關鍵性「即戰力」，有效強化地面縱深防衛及打擊能力。

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顧立雄說，隨著科技快速發展，無人機在現代戰場的運用已愈趨多元，不僅可作為戰場偵蒐與通訊中繼；也是實施不對稱作戰、現代化部隊不可或缺的關鍵戰力。Altius-600M型無人機順利獲裝，展現國軍應對戰場環境變化、加速引進創新科技的決心。

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