凱達格蘭論壇》法前國會議長：捍衛民主自由 台灣是重要夥伴

法國國民議會前議長戴扈傑5日在台北發表演說，肯定台灣的民主成就與抗壓韌性，認為台灣是民主陣營抵抗威權主義的關鍵夥伴。（圖取自外交部官方頻道）

2025/08/06 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕「自由世界萬歲！」法國國民議會前議長戴扈傑昨於台北出席「凱達格蘭論壇：二○二五印太安全對話」發表專題演說時強調，台灣是捍衛民主與自由普世價值的重要夥伴，不可或缺。日本筑波大學特命教授、已故前首相安倍晉三內閣官房特別顧問谷口智彥也在論壇直言，日本與台灣的安全從未如此緊密相連，他延續安倍理念，主張日本「必須」與台灣站在一起。

安倍顧問：日台須站一起

戴扈傑說，台灣在威權壓力下展現出民主制度的韌性，不僅在地緣政治上位處第一島鏈核心，是遏阻中國進出太平洋的戰略要衝，更憑藉半導體科技實力成為全球高科技供應鏈關鍵。若台灣遭到破壞，將對全球供應鏈與區域安全造成嚴重衝擊，歐盟各國必須視此為「不可接受」，並應與美國、英國與區域內志同道合的民主國家聯合表明立場。

請繼續往下閱讀...

戴扈傑也指出，中國對台施壓手段不斷升級，不僅透過軍事行動與外交孤立加劇威脅，也試圖干預其他國家與台灣的互動。他親身經歷指出，只要法國政治人物公開聲援台灣、接待高層訪問，必遭中國政府施壓。他批評，這些施壓與威脅不僅意圖孤立台灣，更是對台海和平穩定與國際秩序的重大挑戰，法國與歐盟必須加強與印太民主國家的戰略夥伴關係，包括軍事裝備、防衛科技、反假訊息、資安合作與氣候變遷對策、碳淨零及核電等領域。

已故前首相安倍晉三內閣官房特別顧問谷口智彥則指出，安倍晉三遭槍擊身亡前，下一站預計來到台灣，那場演說原將由他所撰寫。他認為，若演說成真，安倍會與前英相強生在台北的宣示相似，除強調日本與台灣同在，安倍也會更加直接，指出日本必須、持續，也不得不與台灣站在一起。

他說，台日安全利益空前緊密結合，在南海、東海到日本周邊海域，區域態勢急遽升高，且維持美軍區域內戰略部署的關鍵在於日本，但倘若台灣海空失守，美國在日各地駐軍也將喪失戰略價值。

谷口提及，安倍十年前推動通過相關法律，讓日本可與盟友、尤其是美國並肩作戰，此聯盟架構如今已拓展至菲律賓、澳洲與印度，未來十到十五年必須持續投資於此。他樂見同盟逐漸整合，這將是民主陣營向北京釋放的強烈訊號，「你所謂的中國夢，將會付出高昂代價」。

加拿大前防長：

加國積極轉向印太戰略

此外，前加拿大省長、國防部長肯尼也指出，加拿大正逐漸擺脫對北京政權的「天真幻想」，轉向更加積極的印太戰略。他強調，加國未來不僅將大幅提升國防支出、強化海空軍戰力，亦將推動與台灣的安全與技術交流、海軍艦艇通過台灣海峽等具體行動，期盼成為民主陣營在區域安全與經濟供應鏈的重要支柱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法