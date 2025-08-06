強生談及美國關稅策略：川普喜歡交易「讓他成功」

前英國首相強生（左）昨上午出席凱達格蘭論壇開幕式，下午出席媒體見面會，回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

2025/08/06 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣將被美國課徵廿％的「暫時性關稅」。針對與美國總統川普談判對等關稅的策略，英國前首相強生昨給台灣建議，指川普喜歡交易，要做出交易，「讓他成功」。

強生昨受遠景基金會邀請赴凱達格蘭論壇演講，並於記者會上熱情分享前一晚在台灣享用鼎泰豐多款小籠包的體驗，並說他最想嘗試的台灣食物是鳳梨酥。

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被問到對台灣與美國進行關稅談判的建議，強生高呼三聲，「感謝脫歐！」（Thanks to Brexit），讓英國享有較低的關稅；他也指出，川普喜歡交易，台灣應做出交易，「讓他成功」。根據美國白宮網站，英國享有十％關稅，歐盟則需要被課徵十五％關稅。

強生認為，川普基本上是台灣的強力支持者，在任期內希望延續自由民主的台灣；但因為川普正試圖與中國達成貿易協定，比起戰略（strategic），川普現在更需要有戰術性（tactical）。強生也不贊同將所有安全責任都交給美國的想法，如同英國國防大臣希利日前發言，英國、澳洲、美國等國必須長久團結並肩。

建立台英強力關係

談及半導體產業，強生指出，在他的首相任內，曾評估過英國投入半導體產業的可能性，最後評估投入成本及可能成果，未落實相關計劃。他強調，英國最好的選擇是保護台灣，以確保建立台英強力關係，讓英國能夠進口台灣的微處理器。

此外，強生昨也接受外交部長林佳龍款宴，並於席間指出，台灣位處民主自由板塊與極權主義板塊的交界處，正當世界面臨艱難挑戰的關鍵時刻，台灣的和平穩定至關重要，世界需要台灣成功地堅守民主陣線，而同為島嶼型國家的英國將支持台灣，共同捍衛共享價值。

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