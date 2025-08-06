凱達格蘭論壇 以台語「哩賀」問候聽眾》強生：英國出於戰略及經貿考量挺台

前英國首相強生昨出席凱達格蘭論壇發表專講，他表示此次來台，是希望傳遞英國會出於戰略及經貿考量支持台灣的訊息。（記者廖振輝攝）

2025/08/06 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國前首相強生昨受邀於凱達格蘭論壇演說，開場便以台語「哩賀」（你好）親切地向在場聽眾打招呼。他表示，大多數台人希望維持現狀，不希望立刻獨立，而他此次來台演講，是希望傳遞英國會出於戰略及經貿考量支持台灣的訊息。

強生演講首先讚揚ChatGPT等人工智慧軟體的便利性，指出台灣晶片產業無人能敵，年復一年地領先競爭對手更多差距，因為有自由法治且貪腐不興，讓台灣在科技領域領導世界。

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強生也讚許台灣為「奇蹟」，是個有自由、分歧、強烈台灣認同的兩千四百萬人口華人國家。據他所知，多數台人並不希望立刻宣告獨立，正如同總統賴清德所說，台灣人希望維持現狀；應以台灣人民期望的方式解決兩岸問題，英國與世界也希望海峽兩岸能有和平對話。強生下午於記者會補充，台灣與巴勒斯坦及烏克蘭皆不能類比，台灣符合許多構成國家地位的條件，但謙遜的台灣人民並不主張獨立，只希望維持現狀，並且和平解決對台威脅問題。

強生說，台灣並未片面改變憲政體制，而是北京毫無根據的聲稱不滿現狀，他每天皆透過電視看見中華人民共和國試圖霸凌台灣，並派遣船隻、飛機進入台灣海空域，如同要向世界昭示中國二○二七年侵台的意圖。他也抨擊，北京政府對台恫嚇是巨大的錯誤，當使用武力單方面改變現狀時，將面臨失控的風險。強生並向北京喊話，侵略台灣的必要性為何？值得冒險為不對中國構成威脅的台灣動武嗎？

批北京對台恫嚇是巨大的錯誤

強生表示，他來台灣演講就是為了告訴台灣，英國出於戰略及經貿考量對台灣的支持，台灣站在反抗獨裁的前線，且在全球供應鏈扮演重要角色；面對中國加強對台壓力，希望英國、美國、歐洲等西方國家有勇氣且不對北京閃躲屈從，支持台灣且深化與台灣的經濟夥伴關係。

最後，強生指出，台英共享價值，皆是民主島國，彼此都理解自由不只美妙，更能有助於建構更好的晶片。

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