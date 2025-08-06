凱達格蘭論壇》賴：明年國防預算目標逾GDP3％

總統賴清德昨出席凱達格蘭論壇，並以英文發表演說，表示明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。（記者廖振輝攝）

2025/08/06 05:30

強調提升自我防衛能力 維持台海現狀

〔記者黃靖媗／台北報導〕凱達格蘭論壇昨日揭幕。賴清德總統出席開幕致詞表示，明年國防預算將達到GDP 3％以上目標，提升台灣自我防衛能力，台灣也會持續深化與各國之間的經貿合作，推動半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控與次世代通訊等「五大信賴產業」的升級。賴並重申「維持現狀」立場，確保台海和平穩定。

推動「五大信賴產業」升級

賴清德指出，今年的凱達格蘭論壇聚焦印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略，以及經濟、科技與產業外交的戰略整合等三大主題，與台灣的國家發展方向緊密相連，他相信，透過今年的論壇，台灣會與全球民主夥伴凝聚更大的共識，一起讓印太更安全、讓世界更繁榮。

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賴清德指出，在威權主義的持續擴張下，民主國家更必須團結在一起，共同捍衛民主與自由的價值，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，是印太和平穩定的重要支點。

賴清德說，他上任後，積極落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，會維持現狀，確保台海和平穩定，也會持續深化與其他民主國家的夥伴關係，推動全球繁榮發展。

有關國安方面，賴清德指出，台灣正積極強化全社會防衛韌性，今年首次將一年一度在七月份進行的漢光演習，與新合併的「城鎮韌性演習」，一同定名為「國家團結月」，除了擴大民眾參與演練，也透過軍民協力，驗證全國各地、各單位在面對極端情境時的應變能力。

賴清德表示，除了推動國防改革，投入更多資源，明年國防預算將達到GDP 3％以上目標，提升台灣自我防衛能力，台灣也會繼續強化經濟韌性，穩健促進經濟安全，持續深化與各國之間的經貿合作，並推動包括半導體、人工智慧、軍工、安控與次世代通訊等「五大信賴產業」的升級。

賴清德說，經濟是國力的基礎，也是民主的後盾，民主國家攜手打造更強韌的民主供應鏈，就能讓經濟更繁榮、民主更深化。

最後，賴清德表示，台灣站在威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣，深刻理解和平的可貴，也明白台海和平不是區域的議題，而是全球經濟與安全穩定的共同責任，台灣會與全球的民主國家共同面對挑戰，維護以規則為基礎的國際秩序，以實力捍衛和平，守護得來不易的民主與自由生活。

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