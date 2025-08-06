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    前英相強生：中國試圖併吞台灣 永遠不會成功

    英國前首相強生首度率團訪台，他昨天會見賴清德總統時表示，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功。（總統府提供）

    英國前首相強生首度率團訪台，他昨天會見賴清德總統時表示，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功。（總統府提供）

    2025/08/06 05:30

    會見賴總統 批中對台霸凌毫無正當性

    〔記者陳昀／台北報導〕英國前首相強生首度率團訪台，他昨天會見賴清德總統時表示，包括他在內的英國人民都認為，中國目前對台灣的霸凌行為毫無正當性，這種行為毫無意義，也應該儘速停止；任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功，英國將持續與台灣站在一起，捍衛民主、人權和自由等共享價值。

    賴期盼與英國加強合作創造雙贏

    賴清德表示，感謝強生前首相和英國政府對台灣的重視與支持，台灣和英國共享自由、民主與人權的普世價值，期盼未來能與英國加強合作創造雙贏，對國際社會做出貢獻。賴提及，強生是繼柴契爾夫人及特拉斯女士後，第三位訪問台灣的英國前首相，相信將促進台英未來更進一步的交流。

    強生表示，他十分認同五大信賴產業及增加國防預算至GDP三％的主張，包括他在內的英國人民都認為，中國目前對台灣的霸凌行為毫無正當性，台灣是一個自由、和平的社會，不應受到這種恫嚇，這種行為毫無意義，也應該儘速停止。強生說，與賴總統對話及過去幾天與台灣人民的交流，讓他清楚了解，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功，因為台灣是一個令人驚嘆的民主體制，擁有深愛自由的人民。

    強生：英國將持續與台灣站在一起

    強生表示，在這個艱困而緊張的時刻，所有西方國家都應該加強與台灣的經濟和政治關係，而非在其他國家的壓力下疏遠台灣。他強調，英國將持續與台灣站在一起，不僅因為雙方共同的戰略目標和蓬勃發展的經貿關係，更重要的是賴總統提到的民主、人權和自由等共享價值，我們必須捍衛這些價值。

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