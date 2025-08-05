南投埔里All罷馬據點 疑遭潑灑酸液

南投罷免立委馬文君的「All罷馬」罷團，指控據點遭潑酸性液體恐嚇，地面都有腐蝕痕跡。（「All罷馬」罷團提供）

2025/08/05 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在八月廿三日投票，「All罷馬」罷團昨質疑位在埔里鎮的罷馬據點，遭潑灑酸性液體恐嚇，已蒐證並將報警；另在國姓鄉的村民大會開會通知單，不僅要求攜帶印章出席，還涉嫌「偷渡」挾帶反罷文宣，嚴重違反行政中立，要求警方與相關單位重視處理。

村民大會通知單 挾帶反罷文宣？

「All罷馬」罷團強調，國姓鄉南港村的村民大會開會通知單，以往都在十一月開會，但今年卻在八二三罷免投票前召開，甚至「偷渡」挾帶馬文君的反罷文宣，令人質疑南投是否重演七二六花蓮罷免投票時，有選務人員違規收集印章，涉嫌不當收集個資。

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國姓鄉公所回應，村民大會攜帶印章是用來簽到，若民眾沒帶，也可簽名代替，至於挾帶反罷文宣則是不可能，不排除其中是否有誤會，或遭移花接木，有關村民大會舉辦時間，係由村長與村民決定，公所並未涉入，也與罷免投票無關。

埔里警方說，有關罷免據點遭潑酸，目前並未接獲報案，但得知後已派員至現場採證調查。

此外，南投縣這幾天豪雨不斷，惟南投縣團罷志工不畏滂沱大雨，穿著雨衣站在街頭舉牌、舉旗宣傳罷免馬、游二藍委，堅持走完罷免行動最後一哩路。

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