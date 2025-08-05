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    八炯效法納粹惹議 德在台協會譴責

    閩南狼（右）指八炯「模仿納粹」煽動民意。（資料照）

    閩南狼（右）指八炯「模仿納粹」煽動民意。（資料照）

    2025/08/05 05:30

    〔記者黃靖媗、陳昀、林欣漢／台北報導〕網紅「閩南狼」陳柏源三日上傳影片爆料，昔日戰友、反共網紅「八炯」效法納粹，引發爭議。對此，德國在台協會昨日透過臉書發聲，譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示、包含任何崇拜、讚美或淡化納粹主義的說法或行為。

    德國在台協會表示，在納粹政黨統治期間，造成歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與被謀殺，大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。

    八炯發聲明影片致歉 深刻反省

    八炯則發聲明影片致歉，指他意識到該言論非常不妥，已深刻反省，並要向大家道歉。

    對此，民進黨與國民黨均表達譴責之意。民進黨發言人吳崢表示，民進黨的態度非常一致，譴責任何消費、運用納粹符號的行為；國民黨主席朱立倫呼籲共同唾棄極端、拒絕仇恨，為下一代守住一個真正自由的台灣。

    藍扯上賴 綠批造謠 反控朱從未道歉

    不過，國民黨在臉書提到賴清德總統曾高度肯定八炯發起、以納粹老鷹為代表圖示的四一九「拒絕統戰守護台灣」大會，質疑賴與納粹同行。對此，民進黨譴責國民黨趁機移花接木、造謠，痛批朱立倫多次提及「納粹說」，國民黨高層發起的活動更出現納粹裝扮與符號，至今未道歉。

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