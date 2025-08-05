公投攻防》後果難料 民團：核三重啟 不負責任的賭局

台灣蠻野心足生態協會等民團昨說明反對核三重啟的理由，籲大家守護國人的健康與安全。（記者羅沛德攝）

2025/08/05 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕立法院民眾黨團推動「重啟核三」公投，將於八二三舉行投票，正反雙方昨各開記者會催票。公民團體指核三廠有恆春活動斷層通過，過去發生過多次核安事故，呼籲大家投下「不同意」；和碩董事長童子賢則指非核家園已落後世界潮流，該是轉彎的時候。

台灣蠻野心足生態協會等民團，昨邀請屏東縣監督核能安全委員會委員、美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維、慈濟大學公共衛生學系副教授謝婉華、前核電職災勞工李桂林，說明反對核三重啟的理由。

請繼續往下閱讀...

賀立維表示，核三從規劃到運轉都是以四十年的壽命為依據，並非公投就可以決定它的安全性。「核三重啟是一種核能技術與安全上不負責任的賭局。」以核電大國美國佛州「水晶河核電廠」延役作業失敗為例，台灣一旦貿然重啟，後果難以預料。

謝婉華指出，二〇一一年福島核災事故後，小朋友的甲狀腺癌發生率明顯上升。除了癌症，核災後也出現了焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群、家庭破裂、社會隔離等問題。「我們不反對科學發展，但反對用一整個世代的健康去換一次可能出錯的賭注。」

曾服務於台電核電廠的儀器技術員李桂林表示，當年台電未提供足夠的教育訓練與輻射防護措施，自民國六十九年起，他歷經一連串輻射相關職業病，「核三重啟不只是能源政策的選擇，更是對生命安全的考驗。」

童子賢：非核家園落後世界潮流

另一方面，民眾黨主席黃國昌昨邀請童子賢、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修等人召開記者會，呼籲民眾投下「同意」票。

童子賢指出，現在台灣只要一次颱風，就足以讓整體綠能系統面臨重創與停擺，當前台灣能源政策是「目標正確、方法錯誤」的典型案例。在反覆檢視相關數據與國際發展趨勢後，他清楚意識到，非核家園已落後世界潮流，該是轉彎的時候。

童進一步列舉，曾歷經核災的美國與日本，反而率先理性回歸核能，美國三哩島電廠也已重啟，日本則在再生能源發展受阻後，明確設定二○三○年達到核電佔比廿二％的目標，值得台灣借鏡。

黃國昌也說，他曾在二○一八年「以核養綠」公投時採取反對立場，但歷經這幾年台灣綠能推動的困境與火力發電的高度依賴，如今他選擇回到務實、理性、科學的立場，支持核三延役。

民眾黨昨舉辦核三延役公投記者會，民眾黨主席黃國昌（左起）、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、清大教授葉宗洸、和碩董事長童子賢等出席。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法