為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    審計部報告》藍白幫要錢 地方卻虛擲預算 綠：財劃法才是災難

    立法院日前表決通過「 政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，但根據審計部總決算報告，中央補助地方的經費執行成效多不彰。（資料照）

    立法院日前表決通過「 政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，但根據審計部總決算報告，中央補助地方的經費執行成效多不彰。（資料照）

    2025/08/05 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前通過民眾黨團所提公決案，要求行政院立即將一般性補助款足額撥付地方政府。但根據審計部總決算報告，中央補助地方的經費執行成效多不彰。民進黨團幹事長吳思瑤強調，上述決議並無推翻總預算案的效力，審計部報告則突顯地方政府量能不足問題，造成預算虛擲，其實更嚴重的是財政收支劃分法的三七五三億元，這才是災難。

    今年度總預算案被在野刪減二○七六億元，且被要求自行調整刪減六三六億元，行政院統刪地方一般性補助款廿五％，引起地方政府反彈。民眾黨團提案要求行政院立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，日前經院會表決通過。

    「這個決議是很有問題的！」吳思瑤表示，今年一月國會三讀通過的總預算案位階很高，結果八月初藍白再用決議案要推翻已通過的總預算案，「這真的前所未見，就是預算砍過頭，不敢扛責想甩鍋，但該決議案並不能推翻總預算案通過的結果。」

    吳思瑤說，根據審計部最新的決算報告，很多中央補助地方的預算，其實執行得很慢，藍白一直幫地方要錢，執行卻不到位，代表地方政府的量能是有問題的。

    「財劃法要將三七五三億元搬到地方政府，這才是災難！」吳思瑤透露，地方政府的執行單位都很擔心，錢來這麼多，人力有辦法消化？要提出哪些計劃？預算的虛擲與浪費，執行績效不佳，這都是可以預期的。

    民進黨立委賴瑞隆表示，國會藍白多數把錢從中央挖到地方之後，該做的事情還是留在中央，完全不顧財政紀律及國家整體財政狀況；而且藍營執政縣市分得特別多，綠營執政縣市卻特別少，這都是非常錯誤且負面的示範。長久下來，只會讓台灣更加缺乏競爭力、財政問題越來越嚴重，終將被人民看破手腳。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播