審計部報告》藍白幫要錢 地方卻虛擲預算 綠：財劃法才是災難

立法院日前表決通過「 政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，但根據審計部總決算報告，中央補助地方的經費執行成效多不彰。（資料照）

2025/08/05 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前通過民眾黨團所提公決案，要求行政院立即將一般性補助款足額撥付地方政府。但根據審計部總決算報告，中央補助地方的經費執行成效多不彰。民進黨團幹事長吳思瑤強調，上述決議並無推翻總預算案的效力，審計部報告則突顯地方政府量能不足問題，造成預算虛擲，其實更嚴重的是財政收支劃分法的三七五三億元，這才是災難。

今年度總預算案被在野刪減二○七六億元，且被要求自行調整刪減六三六億元，行政院統刪地方一般性補助款廿五％，引起地方政府反彈。民眾黨團提案要求行政院立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，日前經院會表決通過。

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「這個決議是很有問題的！」吳思瑤表示，今年一月國會三讀通過的總預算案位階很高，結果八月初藍白再用決議案要推翻已通過的總預算案，「這真的前所未見，就是預算砍過頭，不敢扛責想甩鍋，但該決議案並不能推翻總預算案通過的結果。」

吳思瑤說，根據審計部最新的決算報告，很多中央補助地方的預算，其實執行得很慢，藍白一直幫地方要錢，執行卻不到位，代表地方政府的量能是有問題的。

「財劃法要將三七五三億元搬到地方政府，這才是災難！」吳思瑤透露，地方政府的執行單位都很擔心，錢來這麼多，人力有辦法消化？要提出哪些計劃？預算的虛擲與浪費，執行績效不佳，這都是可以預期的。

民進黨立委賴瑞隆表示，國會藍白多數把錢從中央挖到地方之後，該做的事情還是留在中央，完全不顧財政紀律及國家整體財政狀況；而且藍營執政縣市分得特別多，綠營執政縣市卻特別少，這都是非常錯誤且負面的示範。長久下來，只會讓台灣更加缺乏競爭力、財政問題越來越嚴重，終將被人民看破手腳。

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