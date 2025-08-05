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    審計部報告》補助地方汰換殯葬設施 執行成效欠佳

    審計部報告揭露，中央編列計畫預算八．六億餘元，補助地方政府改善殯葬設施，但執行成效欠佳。圖為新北市立板橋殯儀館。（資料照）

    審計部報告揭露，中央編列計畫預算八．六億餘元，補助地方政府改善殯葬設施，但執行成效欠佳。圖為新北市立板橋殯儀館。（資料照）

    2025/08/05 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕審計部一一三年度中央政府總決算審核報告揭露，中央編列計畫預算八．六億餘元，補助地方政府改善殯葬設施，但執行成效欠佳；中央也斥資近二．五億元補助地方政府辦理地方創生，惟近二成計畫於核定後撤案、九成計畫未能依限完成。

    立法院日前在藍白立委席次優勢下表決通過「政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，要求中央政府立即將一般性補助款足額撥付地方政府。不過，審計部決算報告顯示，地方政府去年執行中央補助款情形，並未達成預期目標。

    報告說明，內政部為因應國人治喪觀念轉變和殯葬設施不足或老舊等事宜，補助地方政府增汰換火化場、殯儀館等殯葬設施，推動傳統公墓及原住民鄉鎮、市、區公墓更新或增設環保葬園區。但截至一一三年度止，內政部編列計畫預算八億六○二四萬餘元，已核定補助新北市等十九個地方政府申請相關殯葬計畫六十三件。惟部分補助案件因工程多次流標，已屆預計完工期程仍未辦竣，且計畫期程將屆，半數績效指標累積達成率未及三成。

    報告指出，國人喪俗觀念轉變，環保葬比率逐年增加，申請補助傳統公墓更新案量未如預期，應督導加速推動執行及加強控管，因應社會殯葬需求，推動傳統公墓更新轉型，以提升殯葬設施可及性，及優化治喪服務量能與環境。

    另外，審計部一一三年度中央政府總決算審核報告也顯示，國發會為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，斥資二億四八二九萬補助地方政府，核定補助五十一案，辦理地方創生公有建築空間整備活化補助計畫，惟近二成計畫於核定後撤案、九成計畫未能依限完成。

    地方創生 兩成核定後撤案

    報告批評，經查執行情形，撤案的九案中，除一案因規劃設計期程延宕、申請建照遲未能通過，其餘八案皆為地方政府因政策變更、未及納編自籌款預算等自行撤案，恐影響補助資源分配有效性，並排擠其他潛力案源。

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