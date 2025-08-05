審計部報告》百億改善水環境 台中等5縣市未決標

經部補助地方辦理水環境改善，有五縣市工程同意發包，但卻未完成決標。（資料照）

2025/08/05 05:30

〔記者謝君臨、蘇孟娟、江志雄、蔡彰盛、劉曉欣／綜合報導〕經濟部水利署補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，截至今年三月已核定近百億元，但經審計部查核發現，工程案件經同意發包，而未完成決標作業者，計有台中市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、連江縣等藍白執政五縣市共九件，顯示工程進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調的積極功能等情事，應研謀改善。

立法院日前在藍白立委人數優勢下，表決通過「政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，但審計部一一三年度總決算報告顯示，地方政府去年執行中央補助款情形，並未達成預期成效。

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審計部指出，截至今年三月底止，水利署補助縣市政府七批次水環境改善計畫共二二五件，核定經費九十九億八七○萬餘元，已完成一八一件。但工程案件經同意發包，而未完成決標作業者，計有台中市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、連江縣等五縣市共九件。審計部已函請水利署研謀改善；水利署則回覆，已促請受補助地方政府儘速辦理。

水利署促地方儘速辦理

台中市水利局指出，台中市被點名的四案，是針對防洪安全無虞的排水進行河岸環境、水質等改善，非屬防洪治水計畫案。未完成決標作業的案件包含大智排水一期、惠來溪排水案均決標且均已動工；另兩案爭取今年度經費的工程案件，大智排水三期案已獲審查認可，目前上網招標中，至於旱溪排水水環境改善整體計畫（鷺村橋至國光橋）細部設計雖已獲中央審查同意，但因中央已無相關預算，將待後續中央通知，再提出申請。

新竹市政府工務處表示，竹市獲水利署補助辦理第七批次水環境改善計畫，執行項目為「香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫工程」，由市府產發處負責辦理。該案已於今年二月廿五日決標，並於三月廿九日開工，預計年底完工。

彰化縣政府表示，未完成決標工程目前已積極處理。東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程，因工程天候因素等因素，加上後續配合辦理變更設計並調整工期，目前實際進度達到九十七％，預計今年九月底完成。另外，經同意發包而未完成決標作業者有東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫等三件，目前也完成發包施作。

宜蘭縣政府水利資源處則說，宜縣二案屬於水環境改善，並非治水工程，其中蘇澳高灘地水環境改善計畫（第二期），已在六月廿日決標，預計八月底前開工；另一件是礁溪得子口溪水文化親近營造—自淨提升暨水環境營造計畫，正在上網公告，希望在八月底前決標。

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