審計部報告》中央補助2.5億 金馬2園區延宕4年才完工

金門縣產遊博覽園區，相關的道路、公共設施已經完工。（記者吳正庭攝）

2025/08/05 05:30

連江縣規劃未考量用地 金門有文資評估等缺失

〔記者謝君臨、俞肇福、吳正庭／綜合報導〕立法院院會日前表決通過「行政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，要求即刻撥付一般性補助款；但審計部決算報告指出，經濟部中小及新創企業署補助地方政府建置城鄉特色產業園區，其中「馬祖城鄉特色產業園區」及「金門縣產遊博覽園區」二項補助計畫經費逾二．五億元，卻延宕四年仍未完成。連江、金門縣府回應，主要受新冠肺炎疫情影響工程進度，目前均已結案。

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縣府：新冠疫情影響工程進度

審計部於一一三年度中央政府總決算審核報告中指出，經濟部中企署為發展城鄉特色產業，於前瞻計畫第一、二期編列預算十七億五五九四萬餘元，辦理「城鄉特色產業園區補助計畫」，共核定補助廿三項計畫，計畫期程為一○七至一○九年，截至去年底止，累計實現數十五億八三六○萬餘元，應付保留數六八六一萬餘元，主要是「馬祖城鄉特色產業園區」及「金門縣產遊博覽園區」二項計畫未結案所致。

審計部指出，補助「馬祖城鄉特色產業園區」計畫一億餘元，但於規劃與審議時未考量園區用地尚未取得等不確定因素，又未及時辦理現場訪視或採取有效因應措施，並釐清連江縣政府計畫執行不良應負之責，終因園區工程開發問題延宕逾四年仍未完成。

至於「金門縣產遊博覽園區」計畫，補助經費一億五一九八萬元，但於規劃及審議時未妥為辦理文化資產價值評估及溝通地上物拆遷事宜，計畫執行階段又未採取限期改善等積極性管考作為，致計畫連年展延及保留經費。審計部已函請經濟部督促所屬中企署檢討改善。

連江縣政府產業發展處對此表示，「馬祖城鄉特色產業園區」籌建過程遇到武漢肺炎疫情，當初得標廠商倒閉，後來重新招標，得標廠商進駐後加緊施工，已於今年六月完工，目前已結案，二樓、三樓規劃為馬祖酒廠辦公室，一樓積極招商，預計九月對外公開招商。

金門縣政府也說，「金門縣產遊博覽園區」已於今年六月結案，展延原因除工程因武漢肺炎疫情、降雨等因素影響，招商過程一度受阻，工程部分由於天候降雨、疫情三級警戒、變更設計、施工障礙等因素延宕，去年園區內發現未爆彈影響工期，該工程去年九月十二日已完工。

金門縣府說明，「招商」方面，基於維持園區正常營運，納入污水處理等維管費用，租金較原本估計高，一度造成有意進駐的廠商卻步，縣府拜會廿多家廠商溝通後，成功招商一半以上土地，去年底完成園區管理組織，符合結案標準。

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