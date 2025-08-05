藍白要卓揆立院報告關稅案》朝野協商數度爆言詞衝突 黃國昌趕赴記者會竟中途離席

民眾黨團總召黃國昌擔任朝野協商會議主席，中途離席。（翻攝國會頻道）

2025/08/05 05:30

〔記者林哲遠、鍾麗華／台北報導〕美國近日公布台灣適用關稅「暫時性稅率」廿％，民眾黨團總召黃國昌昨召開朝野協商要求行政院長卓榮泰就台美關稅談判進行專案報告。協商過程中，藍白黨團與民進黨團數度爆發激烈的言詞衝突，更出現會議主席黃國昌中途離席，民進黨團麥克風遭消音等爭議。

民眾黨團上月廿二日提案，邀請行政院長就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」於一個月內進行專案報告並備質詢。

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藍白黨團在會中主張，本月八日、十二日進行專案報告，民進黨團認為應待台美談判取得共識後再來報告，雙方展開激烈爭論。

豈料，協商尚未完成，黃國昌卻因趕赴民眾黨召開的記者會突然離席，會議交由民眾黨立委張啓楷主持，引發民進黨團質疑。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，很遺憾，這麼重要的協商會議黃國昌甩頭走人，民進黨團希望協商沒有結論，可以請立法院長韓國瑜再召集協商；張啓楷反嗆，依照議事規則可以直接進到院會，不見得要經過韓院長，隨即朝野開始爆發衝突。

綠委麥克風遭關閉 憤而離席

隨即朝野在歷經約近十分鐘的唇槍舌戰後，張啓楷將吳思瑤的麥克風關閉，民進黨團等人不滿被消音，憤而離席。張啟楷最後宣告，本案沒辦法取得共識，藍白兩黨要求政院在八日、十二日進行專報，但遭民進黨反對，後續依照議事規則、「立法院職權行使法」等相關規定辦理。

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