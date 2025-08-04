中國人士申請入籍台灣 中國護照需「剪繳」註銷

內政部近日預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，知情官員透露，以後中國人士要申請定居入我國籍，不僅須放棄中國戶籍，也須一併「剪繳」註銷中國護照。（彭博檔案照）

2025/08/04 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部近日預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，知情官員透露，以後中國人士要申請定居入我國籍，不僅須放棄中國戶籍，也須一併「剪繳」註銷中國護照。

內政部預告修正明訂相關規定

修正草案規定，中國人士申請在台定居，應提出「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明公證書」。

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官員表示，實務上，中國人士未來要申請在台定居，除繳交喪失原籍證明外，也須「剪繳」中國護照，或「具結」未持有中國護照，兩個條件均須符合規定才行。

官員說明，兩岸人民關係條例第九條之一明定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照，但許可辦法未要求申請定居的中國人須放棄中國護照，現行僅要求上繳除籍證明，本次修正許可辦法是明訂相關規定。

不得擁有中國戶籍及持有護照

官員強調，兩岸條例已規定不得申領中國護照，主管機關內政部修正子法補強。未來中國人要獲准定居，就是不得擁有中國戶籍及持有中國護照，尤其中國護照部分，申請時就必須「剪繳」或「具結」未領用。

官員說，中國人士放棄中國戶籍後，便無法申辦中國護照。要申請在台定居的，一定是先在台灣取得「長期居留」資格，未來除繳除籍證明外，有中國護照的都須作廢、剪繳，沒領過的也要「具結」未有中國護照。他強調，修正許可辦法也是落實賴總統所提十七項國安因應策略，修正後將由內政部負責執行。

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