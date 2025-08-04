救災優先 民進黨持續與台中罷團合作

民進黨下令救災優先，台中市立委何欣純募集了一批帆布送到台南。（何欣純提供）

2025/08/04 05:30

何欣純募集帆布送台南災民 黨部、黨團全力配合站路口及造勢會

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕台中市在八二三罷免中有總共三選區要投票，但距投票日不到一個月，七二六大罷免失利、聯電創辦人曹興誠要民進黨接手，加上美國對台關稅及南部水災等因素影響，士氣受影響；而民進黨中央已要求救災優先，中市黨部主委許木桂及中市議會黨團總召王立任都強調，尊重曹董發言，但台中市三罷團都很主動積極宣傳罷免，因全國都在下大雨，會以救災優先，跟罷團是合作關係，全力協助。

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此外，被視為將代表民進黨參選中市長的立委何欣純的責任重大，團隊分析，由於三選區幅員大，成ㄇ字型，無法像先前市區三罷團可以聯合作戰，因此會依各自特色來宣傳，會朝站路口為主，但因黨中央已裁示救災優先，何欣純募集了一批帆布，已在二日送去台南新營給立委賴惠員，代發給災民。

八月二十三日要罷免的中二選區國民黨立委顏寬恒、中三的楊瓊瓔及中八的立法院副院長江啟臣，為原縣區，地方派系問題及國民黨基層綁樁更為嚴重，三人皆經補件才通過二階罷免連署，罷免本就不易。

美對台關稅、南部災情 增罷免難度

地方人士指出，七二六罷免失利、美國對台關稅、南部災情嚴重，民進黨黨公職現在都忙著救災，這些不確定的因素，都使得八二三的罷免更形困難。

中二解顏發言人小彥表示，國民黨（或說顏家）長期透過選民服務累積「人情債」，具有組織與動員力量，形成一道難以忽視的阻力；中三罷團「中三拒瓔」發言人Connie表示，這幾日的豪大雨，心繫災區，會維持低限度的對外宣傳；中八罷團表示，國民黨舊有派系組織很難打破， 罷團雖啟動逐戶拜票，試圖打破僵局，但地方真的很大，以現在志工人數實在走不完。

至於罷免應由民進黨主導？許木桂表示，台中市原縣區的三個罷團仍非常積極進行罷免行動，中市黨部會與罷團合作，不管是站路口及造勢會全力配合。

王立任則強調，目前先救災，也配合罷團活動，黨團在二日時，很多市議員就跟黨團在潭子站路口催票。

為讓八二三罷免成功，民進黨原市區的議員二日就跑到中三選區站路口。（記者張軒哲攝）

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