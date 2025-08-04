審計部點名4部會》衛福部：已擴大378醫院納資安防禦網

經濟部、國科會等四部會遭遭審計部點名，「國家關鍵基礎設施」安全防護未盡職責，並指出全台三處軟體園區及約七十處產業園區均未經納列為關鍵基礎設施，應檢討改善。圖為台中軟體園區槽。（資料照）

2025/08/04 05:30

〔記者林惠琴、黃宜靜、吳亮儀、廖家寧／台北報導〕衛福部、交通部、國科會等政府單位被審計部點名對於「國家關鍵基礎設施」安全防護未盡職責；衛福部昨表示，為確保醫療體系正常運作，已擴大將三七八家醫院納入資安防禦網；國科會亦盤點將十五處科學園區納入關鍵基礎設施；交通部則以鐵、公路對於豪大雨土石流應變處置得宜，強調是精進「次領域整合」的表現。

交部：精進次領域整合

審計部指出，部分醫院陸續發生勒索軟體攻擊事件，構成嚴重威脅，衛福部資訊處長李建璋表示，已盤點五十三家關鍵基礎設施醫院完成稽核，納入情資分享機構，甚至研擬「醫院勒索軟體應變教戰守則」。此外，擴大將三七八家醫院納入資安防禦網，並因應不同層級醫院的應變能力而調整教戰守則。

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李建璋提到，針對九百多名相關人員加強訓練，並擴大提供防禦軟體免費使用，做了相當多的努力，後續會再爭取經費幫助中小型醫院，強化醫院資安。對於審計部報告需進一步了解細節。

交通部被點名作為交通主領域的協調機關，未邀集跨次領域機關組成協調小組。交通部綜合規劃司司長張垂龍表示，以今年五月十八日蘇花公路及北迴鐵路因短延時強降雨致鐵、公路路廊中斷，交通部三小時內完成「陸海空運輸協同待命作業」，就是不斷演練跟演習後精進次領域整合的表現。而行政院國土安全辦公室已因應近年安全威脅趨勢變化及審計部調查結果建議，今年七月起召開會議啟動指導綱要修正作業，交通部將依據修正後指導綱要持續推動及執行相關防護工作。

決算審核報告也揭露，全台三處軟體園區及約七十處產業園區，均未經納入為關鍵基礎設施。報告指出，國科會未依關鍵基礎設施指導綱要規定，訂定共同風險管理標準，致國科會與經濟部等兩個次領域主管機關認列關鍵基礎設施的標準存有不一，潛藏防護漏洞風險。

對此，經濟部官員表示，科學園區的協調機關為國科會，其中軟體園區與工業區主管機關為經濟部，針對防護漏洞風險，內部須調閱資料研討，目前正在釐清與調查中。

盤點15科學園區納入

國科會表示，已定期盤點將十五處科學園區納入關鍵基礎設施，而今年初審計部列舉未建置科學園區資安資訊分享與分析中心平台帳號的四間廠商，經確認為審查時間落差，現均已完成引導登入平台使用。

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