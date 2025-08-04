為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮村長鄧萬華遭解職 陸委會：依國家忠誠義務要求

    陸委會強調，依「國籍法」規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。（資料照）

    陸委會強調，依「國籍法」規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。（資料照）

    2025/08/04 05:30

    〔記者陳鈺馥、林哲遠／台北報導〕花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華未放棄中國籍，八月一日起被富里鄉公所解除職務。陸委會昨天強調，依「國籍法」規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。內政部民政司表示花蓮縣富里鄉公所解除鄧萬華村長職務係依法行政，其如有不服，得依法提出訴願。

    內政部今年查核確認全國有五名村里長具中華人民共和國國籍，去函要求鄉鎮市公所依「國籍法」辦理解除職務，擁有中國籍的鄧萬華是其中之一。

    陸委會表示，原籍中國大陸人民取得台灣身分後，若欲擔任我國民選公職，除「參選資格」有兩岸條例之限制外，其它有關「選舉活動」、「就職、任職、解職」等事項，因兩岸條例沒有規定，故仍須適用我國各有關法令之規定。

    陸委會強調，依「國籍法」第廿條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。陸委會尊重主管機關內政部對國籍法之解釋與相關處置。

    民進黨立委、立院內政委員會召委張宏陸表示，鄧萬華的理由相當牽強，當立委、議員都不能有雙重國籍，連美國國籍都不行了，何況是中國國籍，這是很簡單的常識。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播