未棄中國籍 花蓮村長鄧萬華遭解職

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華來自中國四川，二○二二年首度參選學田村長並當選。（記者花孟璟攝）

2025/08/04 05:30

〔記者王錦義、李容萍、羅國嘉／綜合報導〕內政部今年一月查核確認五名現任村里長具有中華人民共和國國籍，去函要求鄉鎮市公所依照「國籍法」辦理。花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華八月一日起遭富里鄉公所解職，成為全國首位因中國國籍遭解職的村里長，她將提起訴願爭取權益。

鄧：中國政府不出具證明

內政部今年一月查核，確認全國共有花蓮、雙北、桃園等地共五名現任村里長具有中華人民共和國國籍，相關縣市政府均已發函內政部釋疑。

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鄧萬華來自中國四川，嫁到台灣廿八年，十七年前取得台灣身分證，二○二二年首度參選學田村長並當選。她昨受訪表示，中國政府根本不會出具「放棄國籍證明」相關文件。她曾致電重慶公安機關，得到的回應是「你們台灣的國籍我們不承認，何來放棄之說？」鄧強調，「這不是我不願提供，而是根本辦不到」。

鄧萬華說，她拿的是台灣護照，不是中華人民共和國護照，也沒有中國國籍，卻被要求交出一份不可能存在的文件。解職對她而言，不只是失去工作，還讓她無法支撐家庭、照顧重病的先生與求學的孩子。

富里鄉長江東成說，依據兩岸人民關係條例，目前兩岸並非兩國，以致於鄧萬華無法放棄中國籍身分，中方也不會開立證明，因此決定透過解職把此議題透明化，希望透過訴願跟行政訴訟交由法官認定。

除了鄧萬華，桃園市新屋區蚵間里長彭小林、新北市中和區崇南里長林秀貞、土城區延壽里長滕月蘭也是中國籍配偶。

桃園新屋區里長彭小林稱是合法選出的

彭小林強調，她居住桃園已長達卅二年，二○二二年底選上里長，兒子都已服完兵役，她即便去中國也是拿台胞證，對岸也不可能給她開立放棄國籍證明，如果被強行解職當然會深感不公，質疑「中央要這樣亂搞就是違憲」。

來自江西的滕月蘭說，一九九五年嫁來台灣後，已於二○○○年放棄中國身分，才取得中華民國身分證。廿五年前政府未要求必須返回中國辦理公證，後來法令修改，需要辦理公證才可取得中華民國身分證，去年已回中國補辦公證手續。

中和區里長林秀貞：

早不具有中國籍身分

來自福建的林秀貞表示，二○○六年申辦中華民國身分證時，已依政府要求回中國註銷中國戶籍，並在當地公證處辦理公證，所有文件都由公證處寄發至海基會，所以她早已不具有中國籍身分，現在內政部又發函要求提供「喪失中國籍」的相關文件，「如何提供不存在的東西？簡直莫名其妙」。

桃園市政府及新北市政府民政局官員表示，考量此案涉及當事人從政權益甚鉅，會持續向內政部詢問釋疑。

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