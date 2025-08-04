怒轟極左派親中報告》法國會友台派：台灣不是中國一省

法國國會一份由極左派議員撰寫、內容極度親中的「歐中關係報告」。該報告將台灣稱為「中國一省」，法國國民議會友台小組發表措辭強硬的聲明，狠批該報告複製北京的謊言、曲解聯合國決議。（彭博檔案照）

2025/08/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國國會一份由極左派議員撰寫、內容極度親中的「歐中關係報告」引發的政治風暴持續延燒。在該報告荒謬地將台灣稱為「中國一省」後，法國國民議會友台小組一日發表措辭強硬的聲明，不僅狠批該報告複製北京的謊言、曲解聯合國決議，更明確指出破壞台海現狀的元凶就是中國，強力捍衛台灣國際地位。

直指中國是破壞台海現狀元凶

根據法國《世界報》的追蹤報導，這份由極左政黨「不屈法國」（LFI）議員希基魯主導的報告，因其荒腔走板的親北京論調，自六月十七日發布以來便在法國政壇引發譁然。該報告在僅有八位議員出席（其中四人為不屈法國黨籍）的狀況下，草率地獲准發布，內容不僅與法國政府的外交方向背道而馳，更引發跨黨派議員與學者的猛烈砲轟。

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由國民議會議員巴緹斯黛擔任主席的友台小組在聲明中，針對報告中最具爭議的台灣議題進行了「鄭重澄清」。報告原文複製北京的官方外交辭令，聲稱對聯合國而言「台灣是中國一省」，友台小組對此表達遺憾，痛批報告「出現許多錯誤詮釋，就如同北京曲解了聯合國大會第二七五八號決議一樣」。

聲明嚴正強調，二七五八號決議僅承認中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一合法代表」，從未決定台灣的法律地位問題，更未排除台灣在其他國際組織中擁有單獨代表權的可能性。友台小組重申，台灣海峽依據一九八二年「聯合國海洋法公約」為國際航道，維護其穩定與航行自由是國際社會的戰略優先。聲明更敦促法國應如英美盟友一樣，繼續派遣軍艦行使無害通行權，以維持區域現狀。

聲明將矛頭直指北京，指出：「不斷升級軍演的中國，正透過入侵台灣的防空識別區與大規模包圍演習來威脅現狀。顯然，北京正計劃增強其戰略，對台灣及台灣人民施加軍事和心理壓力。」

對於親中報告建議法國退出「對中國太具攻擊性」的印太戰略，友台小組也予以駁斥，批評「這樣的看法既無視國際法，也無視法國在印太地區捍衛的國家利益」。

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