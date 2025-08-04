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    選黨魁？ 李乾龍：盧在等時機

    前國民黨秘書長李乾龍指盧秀燕遲早會表態，只是要等待時機。（資料照）

    前國民黨秘書長李乾龍指盧秀燕遲早會表態，只是要等待時機。（資料照）

    2025/08/04 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉訂於十月十八日投票，熱門人選、台中市長盧秀燕遲未表態，被外界視為「挺盧」的國民黨前秘書長李乾龍昨表示，「她（指盧秀燕）遲早會表態，只是要等待時機。」國民黨中央委員、新北市議會黨團書記長王威元則認為，「要選黨主席，就要有願意守護大家的準備，永遠沒有最佳時機」。

    要有意願守護大家

    王威元：沒有最佳時機

    李乾龍表示，八二三這七席國民黨立委的罷免案一定要守住，不能大意，賴清德總統很強硬，可能會傾所有力量，罷掉一、二席就能有所交代，但國民黨是一席都不能掉，他與盧秀燕一直都有在聯繫，最近不好去打擾她，因為台中三席非常重要。

    李強調，「現在大家最大的公約數主席候選人，就是盧秀燕出來扛起責任」，現在時機還未到，「盧在這個當下，不宜表態爭取大位，適當的時機我想她會表態的。」

    王威元表示，國民黨當前正面臨領導真空，儘管朱立倫有意交棒，但盧秀燕、台北市長蔣萬安等潛在接班人皆未明確表態，讓整體規劃陷入停滯。他直言，要代表國民黨參選總統，首先必須有願意捍衛這個政黨的意志，並讓黨內深刻感受，現在不是觀望盤算的時候，需要有人主動扛起責任。

    王威元強調，「要選黨主席，就要有願意守護大家的準備，永遠沒有最佳時機，甚至要有點傷痕，那才是戰士的勳章。重點是要讓我們知道，你會和我們站在一起、一起拚，目標就是一起贏」。

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