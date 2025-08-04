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    民眾黨不分區2年條款 黃國昌：對我影響最小

    民眾黨主席黃國昌昨下午在汐止表示，他多次宣示繼續支持貫徹柯文哲的安排。（記者俞肇福攝）

    民眾黨主席黃國昌昨下午在汐止表示，他多次宣示繼續支持貫徹柯文哲的安排。（記者俞肇福攝）

    2025/08/04 05:30

    〔記者俞肇福／新北報導〕民眾黨八月十日將舉行黨代表大會，決定不分區立委「二年條款」存廢。由於前民眾黨主席柯文哲今年元旦短暫交保時，曾明確表示條款不能廢除，民眾黨主席黃國昌昨在新北市受訪說，他多次宣示繼續支持、貫徹柯文哲的安排，「二年條款我個人其實是裡面影響最小的」，不管是哪個工作崗位，最重要是做好自己的工作、讓民眾黨茁壯。

    黃國昌昨天在新北市汐止區受訪表示，二年條款是柯文哲當初競選二○二四年總統時，對外招募不分區立委候選人的政策，「站在我的立場，我已經多次宣示，我個人會支持，繼續貫徹柯主席那時候做的安排」。

    黃國昌強調，民眾黨是大鳴大放的政黨，大家都可以表達不同意見，他相信無論是正反看法，都是為了民眾黨好。至於是否修改黨章？依照「政黨法」規定，黨代表大會是黨章的最高權力機構，由全代會決定。

    在柯文哲元旦短暫交保時，兩人是否談及「二年條款」存廢？黃國昌未正面證實，他說，當時和柯文哲商談二、三個小時，聊了很多，但絕大部分時間都是勸說柯文哲不要辭黨主席。

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