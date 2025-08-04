迎戰八二三》民進黨進駐罷區 四路齊發上火線

中八罷團志工忙救災，停罷免陸戰行程。（罷團提供）

2025/08/04 05:30

〔記者陳昀、謝君臨、歐素美／綜合報導〕迎戰「八二三」第二波罷免，兼任民進黨主席的總統賴清德上週宣示繼續與公民並肩同行。黨內人士坦言，整體情勢「不容樂觀」，甚至比「七二六」更加險峻，但民進黨會全力助攻，將派駐中央黨部主管深入各罷區縣市，推動「地毯式陸戰」及「精準空戰」，全面協助罷團後續攻防。

沈伯洋：民進黨不能只是當「啦啦隊」

民進黨立委沈伯洋認為，民進黨不能只是當「啦啦隊」，從七二六的結果很明顯可以看到，綠營支持者都沒有出來，要怎麼和各式各樣的協會、地方頭人溝通，說服他們出來投票，必須靠黨內的智慧。他也認為，民進黨與罷團分進合擊的策略，可能效果上會更好。

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立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，民進黨會更積極地站在第一線，黨中央在各罷區縣市都有一個主要的指揮中心，將「四路齊發」，結合在地縣市議員和黨部、立院「五一戰隊」、網路意見領袖及罷團的力量，集中火力精準調派資源。

中南部豪雨 台中罷團全力投入救災

例如近日豪雨成災，台中市第八選區罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，台中山區多處土石坍方， 這幾天中八罷團暫停陸戰行程，志工們透過民進黨中央黨部「救災物資媒合平台」，也發起募集消毒物品。民進黨台中市議員蔡成圭議員也響應，出借疫情時裝設的次氯酸水製造機，由志工運送至南部災區，供災民免費取用。

黨內人士指出，民進黨將調整戰略，著重「地毯式陸戰」與「精準空戰」，在深藍選區不採取檯面上的強力對戰，而是以家戶拜訪、徒步掃街、站路口等方式深入基層。所謂「精準空戰」不是指地理區域，而是在議題與文宣攻防上更精準，除了持續以「反共護台」為主軸，要更聚焦各罷區國民黨立委的具體不適任理由。

黨內人士舉例指出，新店立委羅明才最為人詬病的，就是公開將罷免行動形容為「惡奴欺主」，還有主張中央應普發一萬元，「地方行有餘力再討論」的雙標行徑；另外，如台中立委顏寬恒涉貪污遭起訴、南投立委馬文君擔任國防召委期間涉洩密等，都可能是攻防重點。

至於哪些選區相對有勝算？黨內人士坦言，每一區都不容樂觀，到第二波才投票，同時意味第二階段連署時已面臨更高的挑戰，但民進黨絕不會缺席，會盡全力支援罷團，一起走完最後一哩路。

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