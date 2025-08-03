星期專論》川普政府有中國戰略嗎？

川普相信自己能夠與中國國家主席習近平達成協議。（美聯社檔案照）

2025/08/03 05:30

◎何瑞恩（Ryan Hass）

在第二屆川普政府迄今大部分時間裡，中國並未被視為需要最優先處理的議題。相反地，川普將相當多的心力集中在烏克蘭、以色列、伊朗，以及維護美國邊境安全等方面。在國內，川普忙於推動美國稅制改革、遣返非法移民，以及打擊他的政治對手。最近，他還因為過去與一名身敗名裂的性犯罪者的關係，陷入一起政治醜聞，所產生的後續效應更讓他焦頭爛額。

川普2.0對中戰略 團隊尚無共識

當川普政府聚焦於中國時，不論是政策方針還是公開聲明，都沒有展現一致性的主軸。這種缺乏整體敘事的現象，可能反映了多重因素，包括政府內部對中國議題的意見分歧；川普的個人決策風格偏向即興，而且親自介入對中政策過程；以及國家安全會議（NSC）在跨部門協調中的角色被削弱。

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這種作法與川普第一任期時有所不同。當時，川普的國安會是擬定戰略與執行協調的核心機構。國安會幕僚擬出一份十頁的印太地區詳細戰略文件，並在川普任期最後幾天將其解密公開。在這份文件中，川普的國安會指示，美國的戰略應該以維護在印太地區的「外交、經濟與軍事優勢」為核心。

當私下被問到第二屆川普政府是否有一套中國戰略時，官員們會給出不同的答案。有人表示，第一任期的政策框架依然有效；有人認為，戰略體現於川普總統已經簽署與中國有關的一系列決策與行政命令之中；還有人說，目前仍屬於第二任期的早期階段，團隊的方針是為川普保留政策彈性，俾便其依個人判斷做出決定。換句話說，川普團隊內部對於是否存在一套對中戰略，目前還沒有共識，遑論其具體內容究竟為何。

即使白宮的保險櫃裡沒有一份詳細的機密計畫，川普政府應對中國的作法，依然呈現出某種模式與方向。這種模式與方向的起點，是對拜登政府的全面否定，認為拜登太容易預測、過於照本宣科，而且天真地投入大量心力，試圖穩定與中國的關係。其次，這種態度帶有對美國近年來逐漸流失國家威望、財富與自信的遺憾情緒。最後，川普政府還高度懷疑，透過外交途徑嘗試解決與中國之間的問題，是否有其價值。

川普自信 能與習近平達成協議

即使如此，川普仍然是美國對中政策的核心決策者。他持續將國際關係擬人化，將其視為他個人與外國領袖關係的延伸。而且，川普相信自己能夠與中國國家主席習近平達成協議。

如果川普一如外界廣泛預期，在今年秋天與習近平舉行高峰會，他很可能會趁機驗證這項命題。在此次會晤中，川普可能會尋求習近平做出以下承諾：中國增加採購美國出口商品；擴大中國對美國經濟非國家安全領域的投資；拓展美國企業在中國的市場准入；加強對強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（fentanyl）前驅化合物出口的管制；批准短影音平台TikTok出售；並確保稀土產品的供應不中斷。

如果這場會晤成真，習近平也會向川普提出自己的要求。他可能敦促川普公開肯定美中經濟關係對兩國人民的重要性；爭取川普放寬美國對高科技產品的出口管制，就像川普最近批准輝達（Nvidia）向中國客戶出售H20半導體晶片一樣。此外，習近平還可能要求川普對台灣議題表態。

如果真是如此，這也不是中國外交官第一次試圖利用領袖級會晤，向美方施壓以確認或調整對台立場。事實上，在多年來的歷次領袖級峰會之前，這一直都是中國外交官的關注焦點。

當川普為可能與習近平舉行高峰會做準備時，他若能將台灣視為一個機遇，而非阻礙他實現目標的問題或障礙，將會大有助益。畢竟，台灣企業掌握川普發展人工智慧（AI）雄心的關鍵。他們生產美國頂尖企業所依賴的半導體晶片與關鍵零組件。要是沒有台美一流企業的密切合作，美國邁向代理型人工智慧（agentic AI）與通用人工智慧（AGI）的道路，將會更為漫長，腳步會更緩慢，成本也會更高。

經濟與科技互惠 美台聚焦方向

這正是美台關係在未來一段時間內應該聚焦的方向。現在正是展現美台經濟與技術夥伴關係深度、強度與互惠性的時刻，也是凸顯台灣致力於維護兩岸現狀的時刻。畢竟，美國最重要的利益，就是維護台灣海峽的和平與穩定。

我瞭解台灣目前黨派攻伐的情緒高漲。圍繞能源、國家認同及國際地位等議題，還會有更多的辯論。然而，當前是展現穩健與政治風範的時刻，對於這些議題的論辯不需要急於一時。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國中心主任、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

◎何瑞恩（Ryan Hass）

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