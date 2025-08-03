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    中國官媒稱武直-10 驅離逼近領海美直升機

    中國官媒央視自曝，共軍直-10武裝直升機（左圖）曾驅離逼近中國領海線的美軍MH-60R海鷹直升機（右圖）。（取自國防部資料照、U.S. Indo-Pacific Command臉書）

    中國官媒央視自曝，共軍直-10武裝直升機（左圖）曾驅離逼近中國領海線的美軍MH-60R海鷹直升機（右圖）。（取自國防部資料照、U.S. Indo-Pacific Command臉書）

    2025/08/03 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕中國官媒央視在慶祝八一建軍節而製播的軍事紀錄片中自曝，共軍曾驅離通過台灣海峽外國軍艦上起飛的直升機，最後外軍直升機知難而退。影片中的外軍直升機被打上馬賽克，但仍可辨視出是美軍的MH-60R海鷹直升機。

    這部名為《攻堅》的紀錄片目前已播放兩集，第一集展示共軍遠程調動能力，中媒解釋應該是為了演練奪台攻島的大型搶灘登陸；至於上述的美中軍機空中對峙，則出現在第二集，直言某次外國軍艦通過台海時還派出艦載直升機逼近中國領空挑釁，距離中國領海線不到五公里，共軍某航空旅直-10武裝直升機升空驅離。

    儘管影片中的外軍直升機被打上馬賽克，但仍能明顯看出是美軍的MH-60R海鷹直升機。紀錄片稱外軍直升機罔顧共軍警告，導致兩機近距離對峙約一個小時，之後外軍直升機飛入雲層，並調頭朝直-10快速飛來，儼然意圖撞機。紀錄片稱共軍直升機並未退卻，兩機頭對頭距離從兩千公尺縮小到不到五百公尺，最後外軍直升機「慫了」，先調頭飛離。

    紀錄片只說此事件發生在台海，但未提及事發時間。美國「新聞週刊」指出，MH-60R海鷹直升機確實是美國及其許多太平洋軍事盟國所使用的艦載機，但包括中國國防部、美國國防部，以及負責西太平洋任務的駐日美國海軍第七艦隊，皆未回應置評要求。

    自今年一月川普總統上任以來，美艦至少兩度穿越台海，分別是二月十日到十二日驅逐艦「詹森號」與海洋測量船「鮑迪奇號」慢速穿越，以及四月廿三日伯克級飛彈驅逐艦「勞倫斯號」例行性通過，這兩次都有共軍全程跟監警戒。

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