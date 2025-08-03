在野黨擬邀卓揆報告關稅 立委：台美談判保密 勿增紛擾

在野黨擬邀行政院長卓榮泰報告台美關稅談判，民進黨立委王定宇受訪說明，全世界的經貿談判皆須保密，難道國家與國家之間的談判也要直播？（資料照）

2025/08/03 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕美國公布對台稅率為廿％，立法院民眾黨團週一將召集黨團協商，研議邀請行政院長卓榮泰於一個月內，向立法院提出台美關稅談判相關議題的專案報告。對此，民進黨立委表示，國際經貿談判過程皆須保密，更應慎防第三國知曉有利條件，而談判完成後就應依法向立院報告，呼籲在野避免徒增紛擾。

藍白批黑箱作業 須國會監督

國民黨團書記長王鴻薇昨表示，台美談判都是黑箱作業，政府應先交代清楚拿什麼去交換。國民黨團總召傅崐萁則說，現在所有產業都在瞎子摸象，卓應要報告台灣哪些強項美國非要不可？「政府談判得完全沒有策略方法，什麼都沒有，我們看不懂」。

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民眾黨團副總召張啓楷則指出，賴政府應該到立法院將談判內容開誠布公、接受監督。有關台美關稅問題，請賴清德總統打開黑箱，立即跟全民溝通說明，依法接受國會監督，並結合所有力量度過美國高關稅衝擊。

綠指談判完成 就向立院報告

民進黨立委王定宇受訪說明，全世界的經貿談判皆須保密，難道國家與國家之間的談判也要直播？尤其牽涉雙方的有利條件時，更應該避免讓第三國知悉，故談判過程沒有所謂的黑箱，也不會公開報告。

王定宇指出，談判結果會依法律規定，該向立法院報告的就要報告，屬於行政作為的則依行政程序處理，絕無黑箱情形；但特定政治人物要求公開談判過程，不僅凸顯對國際談判的外行，更對台美談判造成困擾。

此外，無黨籍立委高金素梅要求，依據條約締結法規定，關稅協議須經立法院逐條審查及表決，並交由公民複決才能定案。王定宇反駁說，這根本是牛頭不對馬嘴，對台灣課徵關稅是他國主權行為，我國無法透過公投決定；至於談判的附加條件，則應依據我國法律規定處理，在談判過程不斷製造紛擾，無疑是增加談判困難。

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