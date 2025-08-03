首波罷免後焦慮 平鎮5日辦公民充電站

桃園市議員王珮毓（左）、黃瓊慧（右）5日晚間將在七彩雲南金陵店舉辦「公民充電站」。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/08/03 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕首波大罷免國民黨立委未過，未如公民團體期待，民眾對台灣未來感到焦慮，民進黨桃園市議員王珮毓、黃瓊慧將於五日晚上七點，在平鎮區七彩雲南金陵店舉辦「公民充電站」，藉聊天交流、抒發情緒、接住彼此，給關心地方事務民眾更多續航力，欲參加者可線上（https://reurl.cc/EQG051）報名。

透過聊天交流 抒發情緒、心得

王珮毓說，罷團志工在罷免一階至三階的努力過程付出非常多，七二六大罷免後，陸續接到志工及參與連署、投票的支持者表達失落，希望情緒能被接住。

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王珮毓表示，面對罷免藍委不成，許多人覺得似乎顯示台灣認同立法院侵害行政權、司法權等現象，為此感到焦慮，希望透過充電站活動，接住他們的情緒，盡情抒發這次公民行動的心得、想法，給予溫暖，幫他們得到更多力量。

黃瓊慧認為，罷免藍委失利造成集體創傷，盼讓公民有些出口，不要因此灰心氣餒，能持續地守護台灣民主價值，民進黨公職也需要好好跟公民聊聊，了解必須修正、檢討之處，她的服務處收到反映，打算在北桃園也辦公民充電站。

黃瓊慧表示，部分罷團志工不理解基層里長迎合藍委、國民黨議員的作法，覺得里長違反行政中立，實際上，經營地方需要跟里長保持密切互動；她認為，有心耕耘地方、關心地方事務的公民，可以從關心自己的里開始，甚至參選里長，參與基層組織，也是一種地方耕耘的方式。

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