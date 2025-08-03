為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    首波罷免後焦慮 平鎮5日辦公民充電站

    桃園市議員王珮毓（左）、黃瓊慧（右）5日晚間將在七彩雲南金陵店舉辦「公民充電站」。（資料照，記者黃政嘉攝）

    桃園市議員王珮毓（左）、黃瓊慧（右）5日晚間將在七彩雲南金陵店舉辦「公民充電站」。（資料照，記者黃政嘉攝）

    2025/08/03 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕首波大罷免國民黨立委未過，未如公民團體期待，民眾對台灣未來感到焦慮，民進黨桃園市議員王珮毓、黃瓊慧將於五日晚上七點，在平鎮區七彩雲南金陵店舉辦「公民充電站」，藉聊天交流、抒發情緒、接住彼此，給關心地方事務民眾更多續航力，欲參加者可線上（https://reurl.cc/EQG051）報名。

    透過聊天交流 抒發情緒、心得

    王珮毓說，罷團志工在罷免一階至三階的努力過程付出非常多，七二六大罷免後，陸續接到志工及參與連署、投票的支持者表達失落，希望情緒能被接住。

    王珮毓表示，面對罷免藍委不成，許多人覺得似乎顯示台灣認同立法院侵害行政權、司法權等現象，為此感到焦慮，希望透過充電站活動，接住他們的情緒，盡情抒發這次公民行動的心得、想法，給予溫暖，幫他們得到更多力量。

    黃瓊慧認為，罷免藍委失利造成集體創傷，盼讓公民有些出口，不要因此灰心氣餒，能持續地守護台灣民主價值，民進黨公職也需要好好跟公民聊聊，了解必須修正、檢討之處，她的服務處收到反映，打算在北桃園也辦公民充電站。

    黃瓊慧表示，部分罷團志工不理解基層里長迎合藍委、國民黨議員的作法，覺得里長違反行政中立，實際上，經營地方需要跟里長保持密切互動；她認為，有心耕耘地方、關心地方事務的公民，可以從關心自己的里開始，甚至參選里長，參與基層組織，也是一種地方耕耘的方式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播