侯友宜挺核三延役 挨批為黨意轉彎

2025/08/03 05:30

昔日核一廠室外乾貯設施被新北市府卡關多年 現稱核電是很棒選項

〔記者翁聿煌／新北報導〕八月廿三日將舉辦七個藍委罷免投票與核三重啟公投，新北市長侯友宜昨參加立委羅明才的反惡罷後援會成立大會時，面對核三議題，他認為核電比較便宜，只要安全無虞、專業判斷沒問題，該延役的就要延役，「核電是很棒的選項」，但相對於新北市的核一廠室外乾貯設施被市府卡關多年，議員批侯友宜對核電政策轉彎、價值自我否定。

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議員質疑立場搖擺、政治投機者

侯友宜昨天上午與台北市長蔣萬安一同出席羅明才反罷免後援會成立大會，蔣萬安受訪時表示對核三延役公投「兩黨都有共識」，侯友宜面對核三議題，侯友宜則表示要回歸到「台灣缺不缺電」的問題，核電比較便宜，只要安全無虞、專業判斷沒問題，該延役就要延役，「核電是很棒的選項」。

但台電核一廠的乾式貯存槽，當年因為新北市政府遲不核發水土保持完工證明，卡關十多年無法啟用。新北市議員張維倩批評，侯友宜當年高喊「沒有核安、沒有核廢處理能力就不能談核電」，如今卻在核三延役公投時選擇支持，這不只是政策轉彎，更是價值的自我否定。

張維倩指出，過去侯友宜曾以新北市長身分，嚴格要求中央不得草率延役核電廠，並強調核安監督與地方權益；如今侯友宜卻為了政黨利益與選戰，拋下自己長期對核安的堅持，這樣的立場搖擺，讓人質疑他究竟是以人民安全為念，還是隨風起舞的政治投機者。

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