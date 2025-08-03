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    自發投入 罷游顥志工冒雨舉牌

    罷團「去游除垢 」志工在竹山街頭冒雨舉牌，宣傳八二三同意罷免。（「去游除垢 」罷團提供）

    罷團「去游除垢 」志工在竹山街頭冒雨舉牌，宣傳八二三同意罷免。（「去游除垢 」罷團提供）

    2025/08/03 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣昨日雨勢不歇，投二「去游除垢」罷免立委游顥志工團，暫緩大型罷免活動和集會，志工採取靜態舉牌宣傳，在中興草屯交界處、名間、竹山冒雨舉牌，不少民眾搖下車窗喊「辛苦了」，但也有人嗆志工是「領二千的笨鳥」，罷團志工表示，志工都是自發無給職投入行動，被嗆雖難過但不會退卻。

    草屯罷免立委馬文君志工團昨天因近日中南部和南投豪雨都有災情，以救災優先昨日取消開幕和車掃，而「去游除垢」罷免游顥志工團，昨日也轉而採取靜態舉牌，昨日上午在中興新村、草屯交界處的東閔路、省府路口舉牌和舉關東旗宣傳同意罷免馬文君和游顥，志工石育民表示，志工們會持續在市區、鄉鎮街頭守住罷免的聲音，盡可能不增加地方負擔，同時維持民主運動的能量。

    昨日罷游志工也在名間鄉、竹山鎮的市區冒雨舉牌，其中志工在舉牌時，有人故意停車或騎車靠近，以「領二千元很辛苦喔？真是傻鳥、笨鳥」等語言嘲諷志工，另外在竹山鎮也有人對在街頭舉牌的志工錄影跟監。

    石育民強調，「去游除垢」志工皆為自發無給職投入行動，來自各行各業，為了罷免行動，有人請假、各種費用自付，大家完全出自對家園的關心與對不適任立委的不滿，絕非金錢可以動員。被嗆和跟監雖難過，但大家不會退縮。

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