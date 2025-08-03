中投5罷團齊聚 高喊823投票過關

印太戰略智庫執行長矢板明夫趕到潭水亭聲援罷團。（記者黃旭磊攝）

2025/08/03 05:30

中台灣接棒宣講會昨在潭子潭水亭廟埕進行 矢板明夫到場聲援

〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕「捍衛台灣、深耕民主，八二三中台灣接棒」宣講會昨下午在台中潭子區潭水亭廟埕進行，聯電創辦人曹興誠與台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強律師，在滂沱雨勢中，率領台中及南投五個罷團代表高呼「捍衛台灣、深耕民主、中台灣接棒」，高喊罷免顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君及游顥，要讓八月廿三日罷免投票過關，創造嶄新歷史。

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印太戰略智庫執行長矢板明夫，昨於潭水亭聲援罷免公民團體的代表，包括中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣、投一（罷免馬文君）All罷馬、投二（罷免游顥）去游除垢等公民團體的代表，以及中三（罷免楊瓊瓔）領銜人紀崑江、投一草屯罷馬志工團周楚陽等代表。

All罷馬批馬文君刪除凍結潛艦預算

All罷馬志工ＫＫ表示，馬文君刪除凍結潛艦國造續艦籌建二十億元預算，削弱潛艦國造時程與士氣、並造成技術斷層風險，對於地方來說，埔里麒麟里水源地去年爆出興建廢棄物掩埋場爭議，「埔里水變成垃圾水，請問馬文君你做了什麼？」。

年近八十歲的周楚陽說，中共不放棄武統台灣甚至用滲透手法於台灣埋伏內應，不幸的是，立法院國民黨籍立委，明顯是被中共滲透而成為內應。

投二去游除垢領銜人林敬桐指出，游顥是讓中國籍配偶取得身分證年限，從六年縮短至四年的提案人，讓中配更容易取得身分證，同時也讓中配在中國的家人，能夠依親來台使用健保。

中二解顏志工曾被跟蹤 仍無畏懼

「中二解顏」志工曾被里長跟蹤，但志工仍無懼表示，「我們不是來祈求民主的，我們是來這裡奪回民主的主權」。

國民黨神岡再贏一次 力挺楊瓊瓔

國民黨昨天在台中市神岡區舉行「反惡罷，神岡再贏一次」力挺立委楊瓊瓔造勢活動，凝聚在野團結反霸免氣勢，高喊不同意罷免。

中台灣五罷團在潭水亭廟埕高喊「捍衛台灣、中台灣接棒」。 （記者黃旭磊攝）

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