為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中投5罷團造勢 曹：民進黨要全力投入

    中投五個罷團與台灣經濟民主連合昨於台中市潭水亭舉行造勢活動，曹興誠強調民進黨一定要全力投入。（記者張軒哲攝）

    中投五個罷團與台灣經濟民主連合昨於台中市潭水亭舉行造勢活動，曹興誠強調民進黨一定要全力投入。（記者張軒哲攝）

    2025/08/03 05:30

    〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕第二波的八二三罷免案即將登場，中投五個罷團與台灣經濟民主連合，昨於台中市潭水亭舉行造勢活動，擔任神秘嘉賓的聯電創辦人曹興誠強調，罷免一定是藍綠對決，民進黨要全力投入，由民進黨主導、罷團來做側翼，這樣配置就會成功。

    曹興誠與台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強，率領台中及南投五個罷團代表高呼「捍衛台灣、深耕民主、中台灣接棒」，前外交部長陳唐山與台中市民進黨團議員也到場聲援，台下支持者高喊有信心罷免藍委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君及游顥，士氣高昂。

    曹興誠一出場就受到支持者歡呼，展現高人氣。他會後聯訪時，針對媒體詢問，傳出八二三罷免案，民進黨將放棄抗中牌，改走民生議題一事，曹興誠強調，罷免一定是藍綠對決，民進黨要全力投入，光靠罷團的力量不夠。

    媒體詢問他與民進黨目前關係，曹表示，民進黨投入罷免不夠且時間太晚，未來罷團跟民進黨一定要合作，因為反共要結合本土力量。對於是否會持續推動罷免？曹興誠強調「罷免就交給民進黨啦！」

    國民黨昨天也在台中市神岡區舉行造勢活動，力挺面臨罷免的立委楊瓊瓔。台中市長盧秀燕、台北市副市長李四川、苗栗縣長鍾東錦、立法院副院長江啟臣與國民黨立委接力宣講，民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、前立委蔡壁如也現身支持。

    楊瓊瓔批綠把在野黨當成雜質

    楊瓊瓔批評，民進黨發動無差別式罷免，只要意見不同就貼上「中共同路人」標籤，用納稅錢清算異己，「把在野黨當成雜質」。

    同樣面臨罷免的江啟臣則強調，台灣對美關稅稅率廿％，高於日、韓等競爭對手，台灣製造業出口首當其衝，台中市潭子、大雅、神岡地區的工具機、汽車零組件，幾乎是關稅海嘯第一排「重災區」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播