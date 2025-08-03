中投5罷團造勢 曹：民進黨要全力投入

中投五個罷團與台灣經濟民主連合昨於台中市潭水亭舉行造勢活動，曹興誠強調民進黨一定要全力投入。（記者張軒哲攝）

2025/08/03 05:30

〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕第二波的八二三罷免案即將登場，中投五個罷團與台灣經濟民主連合，昨於台中市潭水亭舉行造勢活動，擔任神秘嘉賓的聯電創辦人曹興誠強調，罷免一定是藍綠對決，民進黨要全力投入，由民進黨主導、罷團來做側翼，這樣配置就會成功。

曹興誠與台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強，率領台中及南投五個罷團代表高呼「捍衛台灣、深耕民主、中台灣接棒」，前外交部長陳唐山與台中市民進黨團議員也到場聲援，台下支持者高喊有信心罷免藍委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君及游顥，士氣高昂。

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曹興誠一出場就受到支持者歡呼，展現高人氣。他會後聯訪時，針對媒體詢問，傳出八二三罷免案，民進黨將放棄抗中牌，改走民生議題一事，曹興誠強調，罷免一定是藍綠對決，民進黨要全力投入，光靠罷團的力量不夠。

媒體詢問他與民進黨目前關係，曹表示，民進黨投入罷免不夠且時間太晚，未來罷團跟民進黨一定要合作，因為反共要結合本土力量。對於是否會持續推動罷免？曹興誠強調「罷免就交給民進黨啦！」

國民黨昨天也在台中市神岡區舉行造勢活動，力挺面臨罷免的立委楊瓊瓔。台中市長盧秀燕、台北市副市長李四川、苗栗縣長鍾東錦、立法院副院長江啟臣與國民黨立委接力宣講，民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、前立委蔡壁如也現身支持。

楊瓊瓔批綠把在野黨當成雜質

楊瓊瓔批評，民進黨發動無差別式罷免，只要意見不同就貼上「中共同路人」標籤，用納稅錢清算異己，「把在野黨當成雜質」。

同樣面臨罷免的江啟臣則強調，台灣對美關稅稅率廿％，高於日、韓等競爭對手，台灣製造業出口首當其衝，台中市潭子、大雅、神岡地區的工具機、汽車零組件，幾乎是關稅海嘯第一排「重災區」。

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