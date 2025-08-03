新聞分析》發現金求脫身 恐招後患

七二六大罷免投票前，國民黨撲天蓋地宣傳，「不同意罷免，保住一人一萬元」，結果大罷免果然大失敗收場，民進黨內檢討普發現金是關鍵因素之一。（資料照）

2025/08/03 05:30

記者鍾麗華／特稿

七二六大罷免投票前，國民黨撲天蓋地宣傳，「不同意罷免，保住一人一萬元」，結果大罷免果然大失敗收場，民進黨內檢討普發現金是關鍵因素之一。大罷免後，行政院長卓榮泰先是說不覆議，要聲請釋憲，現又要照立院三讀版本編列預算，再提排富條款修法。以此方式清理戰場，或許可從普發現金議題的泥沼脫身，重新整隊出發，但難保在野需索無度，日後要求照辦，恐後患無窮。

立法院七月十一日三讀通過韌性特別條例，匡列二三五○億元普發萬元現金，行政院第一時間的回應，並未搬出憲法與預算法，也未提一貫的「合法合憲救濟」，僅稱「舉債普發現金將債留子孫」，當時就被解讀，行政院是唯恐影響大罷免投票。

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為了普發現金議題攻防，卓榮泰不得不親上火線，在大罷免前、七月十七日出面召開記者會，強調舉債普發現金一萬元，「內心非常交戰」。這一席話，說得曖昧模糊，讓在場媒體做出不同解讀，甚至有網媒快訊報導，卓榮泰決定不普發現金，遭行政院強力要求更正。

果然，大罷免後，普發現金議題被檢討，行政院不得不清理戰場，卓揆在上週四的行政院院會拍板，普發現金不覆議，適當時機將提釋憲。但沒想到政治情勢不斷變化，美國川普政府宣布對台稅率不符預期，行政院又得面對編列特別預算的問題。

政院或許為了顧及整體預算能順利通過，考量產業支持與國土韌性安全，只好編列普發現金預算，雖可封住藍白的嘴，但恐怕讓民進黨支持者再度炸鍋。雖然黨內也有排富後發現金的聲音，但七二六之前，絕大部分支持者為行政院決策辯護，拿出「合法合憲、財政紀律」的正義大旗，結果竟是白搭，行政院決定普發現金前，恐先說服綠營支持者。

普發現金既要提釋憲又提預算，行政院態度自相矛盾、曖昧不清。立院民進黨團幹事長吳思瑤在七二六後接受媒體專訪談到慘敗原因，就認為行政院可以更果決，在政策上不要前後不一，讓人覺得「到底是怎樣」，訊息明確會給社會清晰方向，「方向感很重要」。吳思瑤說出了絕大多數選民對民進黨執政團隊的心聲。

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