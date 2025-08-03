因應關稅及國土韌性 特別預算納普發現金 》黨政人士：憂在野黨阻擋 須整包送出

普發萬元現金大事記

2025/08/03 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會七日預計通過五四五○億元的特別預算，包含普發萬元現金的二三五○億元。黨政人士昨強調，面對美國關稅與國際情勢，不僅九三○億元的產業支持預算有急迫性，一千五百億元的國土安全韌性也很重要，「行政院唯恐預算案被在野黨立委阻擋，因此必須要『整包』送出」。

行政院預計本週四通過的特別預算，全依照立院三讀版本編列，不會有所增減。由於美國宣布對台的「暫時性關稅」廿％，一般預料政府會對產業支持加碼，不過，知情人士解釋，因美方尚未決定對台最終稅率，談判也持續進行中，因此將待談判結果出爐後，行政院再提特別條例修正，屆時會擴大對產業支持，而週四通過的版本，仍以九三○億元規劃。

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該名人士並透露，行政院預計提出的特別條例修正草案，也會在普發現金納入排富條款，排富條款的細節還要討論，但有排富才能夠更有效地利用政府預算，來照顧需要照顧的人。

黨政人士解釋，馬政府曾發消費券，蔡政府也發放振興三倍券、五倍券與普發六千元現金，當初都是行政院提出，並非立法院強渡關山；而立法院大幅增加政府歲出，本來就是違法、違憲，行政院提出普發現金才屬合法。如行政院提出的修正案能順利通過，特別預算可再重新編列送出，未來就可依照行政院版普發現金。

黨政人士說，行政院四月送出特別條例後被卡了很久，但美國關稅對產業衝擊大，產業支持必須即時，這也是行政院沒提覆議的原因，因為一旦提出覆議，就會拖延特別預算送到立法院審查的時間。

若通過 可依政院版發錢

至於行政院長卓榮泰上週四在院會已宣示要對普發現金聲請釋憲，為何還編列預算？該名人士解釋，就如同新版財劃法覆議失敗，行政院也聲請釋憲，但行政院籌編明年度預算，也是依照新版財劃法編列，特別預算也是如此，必須依立法院三讀條文來執行。至於未來是否釋憲？他則認為，還要看政院版的修法是否通過。

對於大罷免前，卓揆稱對普發現金「內心交戰」，慘敗後才政策轉彎，黨政人士坦言，「這對行政院而言，的確是很為難狀況」，不過，普發現金支持與反對聲音，行政院都要傾聽，也必然要適時回應社會的要求。

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