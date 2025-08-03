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    普發萬元》陳玉珍喊砍1200億靭性預算 綠：棄國安不顧

    國民黨立委陳玉珍昨稱，可以修掉有關國土安全韌性部分的預算，讓普發現金沒有舉債問題。對此，政院人士表示，近年中國不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，強化國土安全韌性已是台灣的全民共識，也是迫在眉睫的重要工程。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍昨稱，可以修掉有關國土安全韌性部分的預算，讓普發現金沒有舉債問題。對此，政院人士表示，近年中國不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，強化國土安全韌性已是台灣的全民共識，也是迫在眉睫的重要工程。（資料照）

    2025/08/03 05:30

    「若國家都沒了 有錢也毫無意義」

    〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕國民黨立委陳玉珍昨揚言，若行政院打算修掉普發現金，國民黨團就修掉國土安全靭性預算，讓普發一萬元不必舉債。民進黨立委王定宇批評說，國民黨正在國內塑造一種「有錢就好，國家安全不重要」的氛圍，意圖降低台灣的自我防衛意志，主張犧牲國家安全來換取普發現金的人，「要嘛是中共的內應，否則就是傻瓜」，如果國家都沒了，有錢也毫無意義，新台幣將失去價值。

    管碧玲：海巡陷入賒帳窘境

    海委會主委管碧玲昨也發聲，強調「海巡已經陷入賒帳窘境」，海巡「科技轉型」亟需的「國土防衛韌性特別預算」，她已在七月廿八日拜訪中信造船廠總經理韓育霖，「請求船廠體諒，能不能讓我們賒帳交船？」並打算八月四日拜訪台船董事長黃正弘，「請他也幫忙讓我們賒帳交船！」

    政院人士也說，近年中國不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶對區域各國侵擾，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀，因此，強化國土安全韌性已是台灣的全民共識，也是迫在眉睫的重要工程。

    「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」上月三讀，共匡列五四五○億元，包含普發現金二三五○億元、國土安全韌性一五○○億元、經濟支持方案九三○億元、協助社會支持六七○億元，原撥補台電的一千億元則被刪除。

    對於陳玉珍揚言刪掉國土安全韌性相關預算，管碧玲表示，海巡署在中信造船廠建造的六百噸安平級「蘇澳艦」已經順利完工，馬上可以驗收交船；在台船建造的一千噸級巡防艦「花蓮艦」，也在七月四日完工、八月一日驗收，等著交船。今年因為預算大幅刪減，嚴重影響「花蓮艦」交船尾款，短缺四七五七萬元（應支付契約價金三億六千四百萬元），另一艘二千噸級遠洋巡護船下水款，也會短缺三億多元（全額五億元）；中信的「蘇澳艦」會短缺全部價金三億六千八百多萬元。

    立委王定宇則說，藍白立委出訪時，在美國會議員面前，都信誓旦旦說重視台灣安全、絕不會阻撓國防及安全相關預算；然而，回國卻公開散播寧可犧牲國防、也要普發現金的言論，這讓國際社會如何看待台灣？唯一得利的將是中國共產黨與解放軍。

    綠：削弱國防 吳三桂不演了

    民進黨立委林楚茵也批評，國民黨在罷免案過關後就露出真面目，現在要幫中國拆掉台灣防衛，打開大門的吳三桂現在不演了；此舉就是餵「毒蘋果」，給全民吃甜頭，但削弱國防、引狼入室，置國安於不顧。

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