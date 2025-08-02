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    首頁　>　政治

    罷綠偽造提議書 國民黨北市主委黃呂錦茹改口認罪 千萬交保

    台北地院合議庭昨裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹以1000萬元具保停押，黃呂錦茹（黑帽者）在先生黃秀莊陪同下步出法院。（記者羅沛德攝）

    台北地院合議庭昨裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹以1000萬元具保停押，黃呂錦茹（黑帽者）在先生黃秀莊陪同下步出法院。（記者羅沛德攝）

    2025/08/02 05:30

    〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕國民黨今年二月發動罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶卻涉「幽靈連署」，台北地檢署六月起訴國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹等五人，台北地院昨首度開庭，在押的黃呂一改先前「政治追殺」說詞，改口全盤承認所有犯罪事實與罪名，請法官考量她年事已高，准予具保停押；合議庭昨午裁定黃呂錦茹以一千萬元交保，並施以電子腳環、個案手機雙重科技監控。黃呂於昨晚六時廿分辦保完畢獲釋時，只說「大家辛苦了」。

    一改「政治追殺」說詞 合議庭裁定須戴電子腳環

    北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿亦坦認全部犯行，獲裁各二百萬元交保，三人皆限制住居、出境與出海。裁定指出，三人均已自白坦認罪行，羈押原因雖仍存在，但檢、辯皆未聲請詰問證人及調查其他證據，已無羈押的必要，故予具保。

    黃呂錦茹等人被控為了搶在台北市議員鍾小平提出前、並趕在選罷法新法上路前，提出罷免雙吳立委一階提議案，二月五日召集姚富文、初文卿等黨工及志工，兩天內在市黨部抄錄偽造五二一一份罷免提議書，抄名單、分類裝箱時，黃呂皆全程在場監督。

    五名被告迄昨僅罷免吳思瑤案召集人賴苡任採無罪答辯，他聲請傳喚劉思吟等四名罷團成員、十五名緩起訴的志工，並要求檢方找出曾受他指導抄錄名冊的「不詳志工」到庭作證；檢方認為十五名志工是在三樓抄錄，賴在二樓指導志工，沒必要傳喚，不詳志工是賴於調、檢偵訊時的主動供述，只有賴知道是誰，檢方無從確認身分。北市第四區黨部執行長陳奎勳昨也認罪，請求輕判並緩刑。

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