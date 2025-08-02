罷團贈花籃 羅明才服務處不收

罷團「拔羅波」致贈花籃到羅明才服務處，遭支持者視為故意挑釁。 （記者翁聿煌攝）

2025/08/02 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市推動罷免國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」，昨派人到羅明才服務處致贈花籃，慶賀他今天（二日）要為反罷免在新店成立群眾後援會，也盼羅明才尊重民眾的罷免權利，但羅明才服務處不願接受，認為罷團蓄意挑釁並報警處理。

罷免藍委羅明才投票時間排定在八月廿三日舉行，同意與不同意雙方都在積極備戰，罷團「拔羅波」獲悉羅明才陣營將於二日在新店舉辦大型反惡罷後援會，「拔羅拔」也準備一對價值九千元的花籃表達祝福，象徵「八九六四」（一九八九年六四天安門事件）。

請繼續往下閱讀...

「拔羅波」表示，致贈花籃是為了向羅明才表達善意，罷免是公民的權利，罷團尊重羅明才成立後援會反罷免的立場，也希望羅及支持者尊重罷團推動罷免的權利，希望羅明才在支持者前，能把雙方的立場和想法都講清楚，罷團不想像六四天安門事件中的中國人民一樣，生命和自由民主都被坦克車輾壓。

罷團下午兩點將花籃送到羅明才服務處前，有不少羅明才的支持者正在服務處內，見狀出面批評罷團太過分，社區警衛隨即報警處理，警方也趕到服務處，但罷團人士已經離開。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法