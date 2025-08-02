下架不適任立委 中三拒瓔冒雨宣講

中三拒瓔志工冒雨在大雅市場外圍停車場宣傳。（記者張軒哲攝）

2025/08/02 05:30

今潭水亭舉辦聯合活動 請來苗博雅、閩南狼、曹興誠等人助講

〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕由公民團體發起的大罷免，七二六第一波投票面臨大挫敗，第二波的八二三罷免投票將屆，「中三拒瓔」罷團志工一日清晨，冒雨在大雅市場外圍宣講，期盼下架不適任立委，也宣傳今（二）日在潭子區潭水亭舉辦的中台灣罷團聯合宣講活動；另外，士氣大振的國民黨，也將於今日在神岡舉行「反惡罷，神岡再贏一次」力挺立委楊瓊瓔。

請繼續往下閱讀...

「中三拒瓔」昨日指出，面對楊瓊瓔鋪天蓋地的設看板與動員組織，在資源不對等下，志工仍不會放棄，面對在網路上更多惡意的攻擊，也堅定相信「風雨生信心」，持續傳達意念，今（二）日多個罷團志工集結於潭水亭舉辦中台灣罷團聯合宣講活動，中投五個罷團代表齊聚，台北市議員苗博雅、創作饒舌歌手閩南狼等人宣講，聯電創辦人曹興誠擔任神秘嘉賓，為下架不適任立委做努力。

顏寬恒晚會 提供專車、包子、肉粽

台中藍委顏寬恒將於八日在大肚萬興宮前廣場，辦理反罷免造勢晚會，「中二解顏」質疑，從顏寬恒陣營發給鄰長的訊息中發現，將提供遊覽車接送，還有包子、肉粽可領取，「中二解顏」諷刺地呼籲，請鄉親把握機會，快來領取免費父親節餐券。

罷團籲用選票終結劣質選舉文化

「中二解顏」發言人林宣宏說，中二選區物價實在低廉，「居然能找到低於三○元的包子、肉粽組合」，盼望鄉親「美食當前，切莫浪費」，領完餐點後，更要認真思考顏寬恒是否適任立委，並在八月廿三日勇敢投下同意罷免，用選票終結劣質選舉文化。

藍營今日預計邀請台中市長盧秀燕、台北市副市長李四川、苗栗縣長鍾東錦、立法院副院長江啟臣、立委謝龍介等黨籍立委，以及民眾黨副秘書長許甫與立法院黨團主任陳智菡等人接力宣講，力挺立委楊瓊瓔。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法