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    決戰823 柯建銘：精準罷免背水一戰

    民進黨團總召柯建銘昨表示，726民進黨沒有全黨下去，會記取教訓，接下來是決戰823，民進黨有背水一戰的決心。（記者李文馨攝）

    民進黨團總召柯建銘昨表示，726民進黨沒有全黨下去，會記取教訓，接下來是決戰823，民進黨有背水一戰的決心。（記者李文馨攝）

    2025/08/02 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕七二六大罷免全盤皆墨，中選會昨天正式公告第十一屆立委罷免案廿四案暨新竹市第十一屆市長高虹安罷免案投票結果，不同意票數皆多於同意票數，罷免案投票結果為否決。依「公職選罷法」規定，被罷免人剩餘任期內，人民不得再對其提出罷免案。

    中選會委員會議昨審查罷免案投票結果，包含台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓，以及停職中的新竹市長高虹安案，不同意票數皆多於同意票數，罷免案投票結果為否決，中選會也隨即公告。

    面對首波罷免重挫，兼任民進黨主席的總統賴清德七月卅日向公民團體及支持者致歉，強調八二三罷免投票，民進黨會繼續與公民走完最後一哩路。

    民進黨團總召柯建銘昨天受訪表示，七二六沒有全黨下去，會記取教訓，接下來決戰八二三，民進黨有背水一戰的決心；對於罷免失敗是否辭不分區立委，柯回應，「這是整黨一起來，不是一個人的問題。」

    民進黨雖定調持續與公民同行，但同黨立委王世則持反對意見，呼籲罷團撤案。柯建銘說，黨主席都在中常會下令要全黨下去了，「他叫罷團收回罷免案，怎麼可能，這天方夜譚」。

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