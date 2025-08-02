藍白要政院足額撥付地方補助 表決過關

立法院昨表決通過「政院將補助款足額撥付地方政府公決案」。（記者陳逸寬攝）

2025/08/02 05:30

〔記者林欣漢、李文馨、劉宛琳／台北報導〕今年度中央政府總預算案被在野刪減二○七六億元，且被要求自行調整刪減六百三十六億元，行政院統刪地方一般性補助款廿五％，引起地方政府反彈。立法院院會昨表決「行政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，表決結果一○六人出席，五十七人贊成，四十八人反對。

不過，民進黨立委李柏毅出席卻未投票，視同棄權。李柏毅辦公室回應，李原先暫坐在同黨立委楊曜的席位投票，因楊曜返回議事廳，李隨即趕回原位插卡表決，但因表決時間已結束，未能完成投票，才出現「出席未投票」情況。立法院長韓國瑜已於現場說明，李柏毅與楊曜兩人立場與民進黨團一致。

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此外，國民黨立委鄭正鈐在場卻未投票，鄭說，沒投到票是因參加告別式，比較晚進入議場。

今年度總預算案被在野刪減二○七六億元，且被要求自行調整刪減六百三十六億元，行政院統刪地方一般性補助款廿五％，引起地方政府反彈。民眾黨團於五月廿三日提案，「行政院主計總處應依立法院審議中華民國一一四年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。」

該案經協商超過一個月且無共識，立法院院會昨用表決方式處理。民進黨團反對，但藍白仍挾人數優勢通過，國民黨團書記長王鴻薇表示，此案是要求中央還給地方六百三十六億的地方補助款，因為地方補助款很多是照顧弱勢，要讓地方政府能有錢照顧這些弱勢。

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