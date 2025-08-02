新北綠營要求普發4.6萬現金 侯哭窮

新北市議會民進黨團昨舉行記者會，要求新北市長侯友宜「苦民所苦」普發現金4萬6000元。（記者黃子暘攝）

2025/08/02 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕立院通過普發現金每人一萬元。新北市議會民進黨團昨舉行記者會，要求市長侯友宜「苦民所苦」普發現金四萬六千元；書記長顏蔚慈說，新北市淨資產扣掉負債，去年增加一七二四億元，再加上去年超收六十二億、未執行歲出預算九十四億，新北有一八八○億元，每人普發四．六萬元免舉債，黨團將在八月廿日起的臨時會提案。不過國民黨團議員批評，民進黨只是藉此轉移民怨。

侯：補助沒下來 財政短絀

侯友宜則回應，新北去年短絀四十八億元，長年有八八七億收支短絀，和中央剩餘八千多億元不一樣，再加上中央扣一般補助款，主要補助款又調整比例，財劃法經費也沒發下來，新北在節約之下仍短絀，豈有餘裕發現金？盼中央該給地方的，儘速給地方。

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民進黨團副召蘇錦雄、幹事長山田摩衣、議員張嘉玲、張維倩、黃淑君、翁震州、石一佑、周雅玲等昨舉行記者會，要求侯友宜普發現金四萬六千元。他們指出，侯友宜說普發一萬元是「艱苦人」的救命錢，請侯實踐理念，別雙重標準；且美國暫時性關稅廿％出爐，藍白號稱要求中央普發現金是基於因應關稅衝擊，也說民調高度支持普發現金，就請市府提出具體機制、國民黨團響應，若今年市府不普發，黨團明年再加倍提案六萬元。

藍批綠：錯誤認知 轉移民怨

新北市議會國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華對此批評說，綠營議員混淆歲入與實際可用盈餘，是企圖用錯誤認知轉移民怨，罔顧預算法規與地方財政現況的政治操作。地方是否能普發現金，關鍵在於是否有「以前年度歲計賸餘」可支應，中央截至去年度累積盈餘八三八五億元，新北累積虧損八八七億元，當然沒辦法普發，中央應盡速普發現金、將財劃法還財於地方、提出關稅衝擊因應方案。

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