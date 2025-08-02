前英相強生 將出席凱達格蘭論壇

英國前首相強生，將出席凱達格蘭論壇，並發表專題演講。（美聯社檔案照）

2025/08/02 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕「凱達格蘭論壇：二○二五印太安全對話」本月五日即將登場，外交部昨證實，將邀請英國保守黨籍前首相強生、法國前國民議會主席戴扈傑分別發表專題演講，盼藉論壇增進與各方互動及對話，提升國際社會對印太地區安全議題的關注。

由遠景基金會主辦的凱達格蘭論壇，今年度會議於下週二展開，邀請與談外賓包括加拿大前防長Jason Kenney、已故前日相安倍晉三特別顧問谷口智彥等人。外交部昨進一步證實，強生及戴扈傑將分別發表專題演講，同時邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等十個國家的十二名政要及學者專家，與台灣與會者共同討論印太安全情勢、灰帶侵擾因應，以及經濟、科技與產業外交對國際政治的影響等議題。

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外交部說，希望透過此平台增進與各方互動及對話，提升國際社會對印太地區安全議題的關注。

據了解，這將是強生首度訪台，也是他亞洲行程的其中一站停留地。強生歷任英國倫敦市長、外交大臣及首相，並未以「對中鷹派」形象著稱，且更曾自稱「親華派」，任內推動強化與中國經貿投資連結，包括恢復英中經濟財金對話（EFD）及英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）會議。

不過，隨著美中衝突情勢升高，英國現任國防大臣希利（John Healey）上月底在澳洲強調，倘若台灣海峽爆發衝突，英國已做好投入太平洋戰場、為台而戰的準備，此言也被英媒形容為英國官方近年針對台海情勢最強硬的明確表態。

英國皇家海軍搭載F-35B戰機的「威爾斯親王號」航艦打擊群，上月底也在「護身軍刀二○二五」（Talisman Sabre 2025）多國聯合軍演現身，與美國海軍華盛頓號航艦在澳洲外海會合，近日將持續航向日本附近海域，航線接近時是否將通過台海行駛印太自由航行權，引發國際社會高度關注。

打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將今年四月出發前曾向媒體強調，英國在印太的部署行動，是對以規則為基礎的國際秩序展現支持，也是本次行動的一大重點。至於是否通過台海、南海，「所有行動選項當然都存在」。

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